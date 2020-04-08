　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／55歲台中狼「衝動性侵」　6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中性侵6歲女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中55歲惡狼性侵6歲女童，法院裁定羈押。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

台中市7日發生一名6歲女童遭性侵案件！當時女童正在住處附近的公園玩耍，孰料，卻遭到一名55歲的陳姓男子尾隨性侵。事件曝光後，陳男遭警方火速逮捕，他坦承犯行，表示自己是一時衝動才犯案。檢方8日依被害女童的明確指證向法院聲請羈押，8日晚間法官裁准羈押陳男。

檢警調查，女童7日傍晚在住處附近公園玩耍，約莫晚間7時左右準備返家，途中遭55歲已婚陳男盯上。陳男一路尾隨，見有機可乘便將女童帶進暗巷內性侵得逞，期間女童更痛到哭出來，事後逃回祖母家。女童祖母得知寶貝孫女竟遭人蹂躪，氣得告訴里長報警逮人。

警方獲報循線逮人，案發1小時後在公園附近見到陳男，便上前盤問，只見陳男並無閃躲，坦言「與此案有關」，與警方返回警局後供稱，原本是到附近看廟會活動，看到女童「覺得很可愛」，才會一時衝動犯案，自己已婚、也有孩子，對此行為感到相當後悔。警方7日晚間訊後將陳男依法送辦。

檢方8日複訊後，認為女童有很強的語言能力，陳述能力強，證詞可以採信，而陳男的供述與女童指證相符，經調閱附近監視器畫面及女童指認後，認定陳男涉犯加重強制性交罪，且有逃亡之虞，向台中地方法院聲請羈押獲准。
 

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
楓林網侵權10億遭查封！「實測結果超驚人」
劉沛怒轟美在台協會「服務態度爛」：美國真不行　為這事氣炸
快訊／55歲台中狼「衝動性侵」6歲女童　法官裁定羈押
獨／史記鴛鴦麻辣鍋「宣布熄燈」！　最後營業日曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

超商神鬼店員！鑽「店到店取貨」漏洞　用假帳號A走306萬金飾

快訊／55歲台中狼「衝動性侵」　6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押

2人婚姻都不順…小學同學會重逢衝摩鐵「激烈交纏」　人妻悔：我一直抗拒

小三圖謀篡位！拍不露臉性愛片逼正宮離婚　偷吃男「小拇指」露餡慘悲劇了

盜賣愛心物資「叫員工輪流顧攤」！教養院前院長侵占571萬判刑3年2月

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

桃園男社群po文「病人進去都出不來」 假訊息開罰5萬元！緩起訴

快訊／北市貴陽街口自小客「四輪朝天」　疑擦撞分隔島後翻覆

超商神鬼店員！鑽「店到店取貨」漏洞　用假帳號A走306萬金飾

快訊／55歲台中狼「衝動性侵」　6歲女童勇敢指證...法官裁定羈押

2人婚姻都不順…小學同學會重逢衝摩鐵「激烈交纏」　人妻悔：我一直抗拒

小三圖謀篡位！拍不露臉性愛片逼正宮離婚　偷吃男「小拇指」露餡慘悲劇了

盜賣愛心物資「叫員工輪流顧攤」！教養院前院長侵占571萬判刑3年2月

JHBL／大倫「超級安」全能秀　邱翊安23分7籃板9助攻5抄截領勝

韓國瑜團隊北上提停止罷免投票　蔡英文：尊重高雄市民意見

中信兄弟啦啦隊正妹Bobo遭指賣淫怒提告　經紀人嗆：台版N號房

中職／富邦4人複數年約　陳鴻文去年拒絕旅外獲加薪

「雪乳包夾」照曝單親辣媽扶養女嬰　生父被指「渣男」提告結果出爐

「差不多退出演藝圈了」　郭靜開直播...無預警曝現況

移民署擴大自行到案專案　呼籲逾期外籍人士出面助返鄉

中職／桃猿球員餐廳獲讚賞　林泓育直言環境改善

AV女優初夜打野戰：跪到好痛！路邊大叔意淫F球「妳好棒」

侵權10億元…楓林網遭查封！實測結果超驚人：還有一口氣

驚悚影片曝！阿兵哥台3線騎車過彎「壓車」失控　滑入對向車底當場死

社會熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

加油站工讀生亂回「我確診」　最高罰300萬

月嫂女王肉片瘋傳　多金帥男喊「那不是我」

楓林網2創站人再起底！捧現金買豪宅開特斯拉

81歲夫養小三20年　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春

車行老闆偷吃學生妹2年！每週激戰3次…正宮：我把她當妹妹

網傳全裸對鏡自慰19秒影片　「天菜排長」澄清：痣不一樣

檳榔妹嗆正宮功夫不行：他說很鬆！跩喊：要教妳嗎？

媒體大街罵人小巷道歉　網紅一夕間演藝事業全停擺

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

4款新iPhone規格、售價曝光

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

即／「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面