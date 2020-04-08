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台中惡狼性侵6歲女童「聲押關鍵」曝！　見監視器收起淚水勇敢指認：就是他

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▲▼台中性侵6歲女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中55歲惡男竟性侵6歲女童。（圖／記者白珈陽翻攝）

地方中心／台中報導

台中市7日發生一名6歲女童遭性侵案件！當時女童正在住處附近的公園玩耍，孰料，卻遭到一名陳姓男子尾隨性侵。事件曝光後，陳男遭警方火速逮捕，他坦承犯行，表示自己是一時衝動才犯案。從案發到複訊逾14小時，檢方透露，女童有很強的語言能力，並透過監視器畫面指認，決定向台中地院聲請羈押。

據了解，女童7日傍晚在住處附近公園玩耍，約莫晚間7時左右準備返家，途中遭55歲已婚陳男盯上。陳男一路尾隨，見有機可乘便將女童帶進暗巷內性侵得逞，期間女童更痛到哭出來，事後逃回祖母家。女童祖母得知寶貝孫女竟遭人蹂躪，氣得告訴里長報警逮人。

警方獲報循線逮人，案發1小時後在公園附近見到陳男，便上前盤問，只見陳男並無閃躲，坦言「與此案有關」，與警方返回警局後供稱，原本是到附近看廟會活動，看到女童「覺得很可愛」，才會一時衝動犯案，自己已婚、也有孩子，對此行為感到相當後悔。警方7日晚間訊後將陳男依法送辦。

檢方8日複訊後，認為女童有很強的語言能力，陳述能力強，證詞可以採信，而陳男的供述與女童指證相符，經調閱附近監視器畫面及女童指認後，認定陳男涉犯加重強制性交罪，且有逃亡之虞，向台中地方法院聲請羈押。

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