臉書推出實驗性App「Tuned」　建立屬於情侶間的私人分享空間

▲臉書旗下NPE團隊推出情侶專屬App「Tuned」。（圖／截自App Store）

記者王曉敏／綜合報導

情侶間總是有一些只想分享給彼此的心情或小秘密，但總是無法在網路上找不到一個適當空間嗎？臉書NPE團隊在部分地區的App Store上架了一款全新的iOS App「Tuned」，旨在提供一個「你與你的重要他人可以『做自己』的私人空間」。

為了使「Tuned」在一眾即時通訊App包括臉書本身的Messenger及WhatsApp中脫穎而出，NPE團隊強調了Tuned的「數位剪貼簿」的功能，為彼此的特殊時刻做見證及紀念，也可用來發送照片、便籤、卡片、語音備忘錄來對彼此展現愛與關心。此外，用戶也可連接Spotify帳號，在Tuned中分享歌曲及播放列表。

科技網站《9to5Mac》指出，雖然鑑於臉書多年來的隱私爭議，「Tuned」可能無法真的是完全屬於情侶間的「私人」空間，且目前已有用戶反映該App註冊即要求填寫電話號碼，質疑臉書是變相收集用戶個資，但除此之外，該App上線沒多久仍普遍獲得好評。

不過值得一提的是，目前Tuned僅提供部分地區的iOS設備下載，為此，有不少用戶在評論處反映自己的另一半是使用Android手機而無法一起使用，敲碗臉書製作Android版本，也有用戶反映除了分享Spotify音樂外，希望也可適用Apple Music或Google音樂App。

臉書NPE（New Product Experimentation，新產品試驗）團隊旨在開發富有創意與實驗精神的App，透過這些僅專注於小群體、特定目標的App來進一步了解用戶的需求，以作為公司擬定戰略方向的參考。

目前NPE團隊已於特定國家及地區推出多款小型App，包括用於分享個人生活及愛好的Hobbi、用於分享歌曲的AUX、匿名聊天交友的Bump及迷因（Meme）生產器Whale。