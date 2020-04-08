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英相強生進加護病房　內閣拒透露代理人是否有核密碼

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▲▼英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5日起暫代首相職務。（圖／路透）

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）5日起暫代首相職務。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國外相拉布（Dominic Raab）因首相強生（Boris Johnson）病情惡化轉入加護病房，而被依法指定做為代理領導人，因此成為輿論焦點。但當媒體問及「拉布是否已經拿到核密碼( nuclear codes)」時，英國內閣辦公廳大臣邁克爾•戈夫（Michael Gove）卻拒絕透露相關訊息，僅稱「英國有完善程序來處理，我不能談論國家安全問題」。

據《路透》報導，英國是全世界5個核武強國之一，擁有4艘先鋒級核潛艦，並配備三叉戟II型核子導彈，共有215枚核彈頭儲備，其中120枚可隨時發射。只有英國首相能授權發動核攻擊，流程是按下一組核武密碼，將攻擊指令傳達給其中一艘核潛艇。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎，轉入倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas` Hospital）治療。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）確診新冠肺炎，轉入倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）治療。（圖／路透）

英國首相強生（Boris Johnson）因新冠肺炎病情惡化，於當地時間6日下午住進加護病房。內閣大臣戈夫（Michael Gove）於7日透露，強生沒有戴上呼吸器，但接受輸氧治療，目前仍「充滿活力」，如果病情再有變化，政府將會發布正式聲明。

根據內閣聲明，目前由外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代職務，主持內閣會議，帶領英國對抗疫情，但強生仍是政府領袖，在必要時刻發布指令。

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