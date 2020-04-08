紐約華裔急診醫血淚告白！親幫同事插管卻救不回：6小時3死何時輪到我

▲任職紐約市立醫院的急診醫師孫達志因為陸續接受CNN、FOX、知名當家主播Katie Couric的專訪而瞬間爆紅。（翻攝自Calvin D. Sun臉書）

圖、文／CTWANT

新冠肺炎肆虐全球，其中美國確診人數已逾36.6萬例，居全球之冠，死亡人數也超過萬人，看看重災區紐約州，單日新增逾8000確診案例，599人因此死去，紐約市同樣災情慘重，紐約市議會衞生委員會主席Mark Levine周一在Twitter發文表示，市政府正在考慮將公園改為臨時墳場，屆時可能在公園挖掘多條溝，每行埋10副棺木。

很難想像繁華的紐約如今竟成墳場，但33歲的美籍華裔急診醫師孫達志Calvin Sun卻親眼見證這一切，父親是台灣人、母親來自上海，孫達志是個土生土長的紐約人，因為陸續接受CNN、知名當家主播Katie Couric的專訪而瞬間爆紅，他分享的紐約市醫院的抗疫現場慘況令人大吃一驚。

▲孫達志親手幫曾經並肩作戰的同事插管，但一周後同事仍不治身亡。（圖／翻攝自Calvin D. Sun臉書）

本刊記者獨家越洋電話採訪孫達志，從紐約下午4點聯繫，直到半夜近12點，孫達志才終於有空說說話。「我每天都工作很長的時間，有時候會有幾天休假。不過在過去24天疫情緊急時，我白天大部分都在醫院工作。」孫達志說，每天走進爆滿的等候室，看到急診室內一堆咳嗽的人，可能彼此傳染新冠病毒，等待檢傷分類的擔架大排長龍，一路排到醫院外、沿著馬路延伸。狀況非常混亂。而且院內廣播不斷傳來緊急呼叫，說又有病患心跳停止了，一次又一次。

「上周我替一位時常跟我並肩工作的護士插管，一周後她就死了。她還很年輕，真是太可怕了，而她其實只是其中之一而已。過去三周，像她這樣死在第一線的醫護人員還有很多！」孫達志說，曾在某一天工作的頭6個小時，就眼睜睜看著3個生命消失，如今看著同事變成自己的病患，他時常也在想，什麼時候我自己也會變成病患？我會是下一個嗎？說不定我也會死掉！（待續）

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