快訊／美國代理海軍部長辭職下台！　前天才罵羅斯福號艦長：太愚蠢

▲莫德利在昨天船員致詞中表示「克勞齊太愚蠢」。（圖／翻攝自推特／@SECNAV） 。

記者張靖榕／綜合外電報導

美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）7日遞交辭職信下台。核動力航空母艦羅斯福號艦長日前因發表公開信，請求海軍部放船上4000多名官兵下船隔離，卻因此遭革職，之後還確診新冠肺炎；莫德利6日在談話上稱艦長「太傻太天真」（too naive or too stupid），引發美國人民怒火，在民意之下主動辭職。

莫德利在辭職信中寫道，過去5個月能擔任代理海軍部長是他的榮幸，他感謝總統川普曾經提拔他，而現在給他卸除這份重擔的建議，顧及水兵、海陸關兵以及美國人民的份上，「我在此呈上我的辭職信，立即生效。」

時間回到周一（6日），莫德利當天上午透過羅斯福號上的廣播向船員發表談話，表明他認為已遭拔官的艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier），發表公開信的行為「不知道是太天真還是太過愚蠢」，也可能是故意向媒體透露消息，包括船員們身分的重要訊息，讓大眾聚焦到羅斯福號上，「對我來說，這就是背叛。」

▲克勞齊上校因其踰矩但英勇的行為，受到羅斯福號官兵愛戴，卻因此丟掉官位。（圖／路透）

船員此前了解到這位上任不久的新艦長，竟然為了全體官兵的安危而願意挺身而出，冒著被革職的風險也要發聲，大家都身受感動。如今克勞齊上校被遠在華盛頓的長官如此評斷，水兵們紛紛憤怒鼓譟，還有人脫口而出「What the f**k」。

莫德利7日晚間公開向海軍及克勞齊上校道歉，表示對自己措辭上的失誤所引發的風波感到抱歉；然而此時道歉已經太晚了。截至6日，羅斯福號上已有173名水兵確診，篩檢進度為61%，約有2000人已撤離船艦，在關島進行隔離。羅斯福號全艦約5000名官兵，海軍部計畫10日以前撤離剩下的2700人，不過目前進度落後。

出稿0833

更新0902



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