最怕空氣突然安靜…12星座沉默原因揭曉　獅子在忙別來煩、魔羯正常發揮

▲當對方不想說話、變得沉默，我們能做的事其實很多，面對不同星座應對方法也不一樣。（圖／翻攝自Pixabay，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

當平常表現很活潑的朋友，突然變得不發一語，雖然好想關心他的狀況，卻又不知該如何下手，這時不妨參考對方的星座來選擇慰問方式，《星座好朋友》整理出12星座忽然之間不想說話的原因，有些是因為感情觸礁而心情不好，有些則是需要單獨冷靜的時間，看完之後，下次再碰到有人不開心的情形，就不會這麼手足無措啦！

牡羊座：受到打擊

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個性天生就開朗活潑的牡羊座，平常話是很多的，但是只要受到刺激和打擊，就會讓他們一下子變得超沉默。因為此時的他們正在盤算要如何才能夠拿出實力來證明自己的厲害，所以他們會展現前所未見的認真態度，這時候最不需要的就是別人的打擾囉。

金牛座：受了情傷

金牛座的人表面看起來溫和，但實際上個性相當頑固、脾氣又倔又硬，要想打擊金牛的心沒想像中的容易，感情是其中一個軟肋。身陷情愁的金牛，會特別展現出頑強的那一面，聽不進任何人的安慰，這時候不打擾是最好的溫柔，放他自己默默想通就好。

雙子座：累了倦了

身邊有雙子朋友的人就知道，他們一向話多，還很會製造話題、喜歡說笑逗樂大家。要是雙子突然陷入沉默，那可就表示情況不妙，這代表雙子是真的累了、乏了，連勉強自己說說話也做不到。總是表現輕鬆愉快的雙子，當面對憂鬱的時候，反而是最黑暗、令人擔心的。

巨蟹座：傷心透頂

一般人對巨蟹的印象是溫暖和善，雖然話不算多，可是在跟別人聊天時，他們都會有禮貌回應的。只有當巨蟹真的傷透了心，他才會選擇完全與世隔絕、不跟人來往，這是因為其實巨蟹的心非常脆弱，傷心時，他們必須先獨自舔舐傷口，先安撫好自己，才有辦法回應別人。

獅子座：在忙別吵

一向表現落落大方的獅子座，給人外向、有話就說的形象，不過這樣的獅子也會有安靜不語的時候，那就是獅子正在以極其專注的心力，想完成一件事的時候。像是有正事需要忙碌時，獅子座要是遇到不認真又廢話一堆的人，火爆性格會立刻炸開，得到一句「閉嘴別吵！」也是非常有可能的事。

處女座：不在乎了

像媽媽一樣嘮叨的處女座，其實只會對他們在乎的人碎念，他們的出發點都是為了你好，這是處女表達關心的方式。所以如果處女座的人變得沉默，也不再一直嘮叨的話，那很可能是因為不在乎對方了，既然不在乎也就不必要浪費時間說話了。

天秤座：故意冷淡

天秤座的人心思敏感細膩，他們本身話不一定多，但因為在乎他人感受，聚會時，他們通常會適時聊個幾句話，不讓氣氛冷場或尷尬。於是當天秤變得異常沉默時，那他很可能就是故意的。愛面子的他們不會說出口，但安靜的背後也許是想表達不滿、或是想讓人更注意到他的存在。

天蠍座：不屑理你

在陌生人面前，天蠍座給人高冷感覺，總是一言不發地靜靜觀察整個情勢，不過這樣的天蠍卻會對熟悉的人很熱情，而且會一直叨叨絮絮，話講個沒完。那麼天蠍座為何會沉默？原因只有一個，那就是某人讓他感到失望，一旦失去了天蠍的信任，他們就連開口說話都懶。

射手座：心灰意冷

射手座熱情、活力四射，有他們在，場子就不怕無聊、非常熱鬧。通常射手座會是那個話多、帶動氣氛的諧星。但他們也會有話少的時刻，那就是在他們失意的時候。看起來失魂落魄是基本反應，完全失去平常活潑好動的樣子，此時陪伴是最好的守護，用愛心跟耐心才能讓射手感受到信任，進而卸下心防、坦露心事。

魔羯座：正常反應

穩重的魔羯本來性格就是話少，當他覺得身邊的人無法理解自己時，就更是一句話也說不出口了，他們覺得就算說了也不會被懂得，只是在浪費時間，這可是魔羯最討厭的事，倒不如安靜多做點事更實在。而要是魔羯突然變得話多又吵鬧，反而會讓大家覺得他怪怪的，可能是心情不好才故意裝開朗。

水瓶座：思考人生

常有人說水瓶座像外星人，這是因為他們性格難捉摸，不管對誰都忽冷忽熱，有時話多、有時話少，而且未必是有特別原因才這樣。如果水瓶座突然安靜下來，很可能是看到滿地落葉而有了感慨，或許是得知意外，讓他反思人類的脆弱，他們思考人生不必人懂，只要不被打擾就好。

雙魚座：心情不好

善解人意的雙魚座在親朋好友面前會表現得非常活潑，心情一好話匣子停不了，如果他們變沉默，那肯定是因為心情太不美麗了，壞情緒讓他們一開口可能就會哭出來。這時候別多追問，趕快說些好聽的、買些好吃的來哄雙魚，溫暖的陪伴他，等他開心了，自然就會回到之前的快樂模樣。