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中國排外情緒上升？陸外交部3點回應：反對一切形式的歧視和偏見

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▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎席捲全球。（圖／路透社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中國外交部今（7）日的例行記者會上，針對外國人抱怨在中國受到歧視的報導，發言人趙立堅作3點回應，強調中方反對一切形式的歧視與偏見，「我們沒有因為誰是外國公民，就增加額外的防疫措施；當然我們也不會因為誰是外國公民，就減少或放鬆相關防疫規定。」

綜合陸媒報導，針對記者問及「有媒體評論稱，自中國為防止疫情輸入，收緊外國人入境管控措施以來，出現了一些外國人抱怨在中國受歧視的報導，認為中國排外情緒上升」的問題，趙立堅作了3點回應。

他指出，第一，中方始終高度重視在華外國公民的生命安全、身體健康，依法保障他們的合法權益。「病毒無情人有情，疫情發生以來，中方各部門和地方政府盡最大努力來保障他們的生活、防疫和醫療方面的需求。」

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

「對於在華感染新冠肺炎的外國公民，一視同仁地及時進行救治。絕大部分在華外國公民對中國人民團結一心抗擊疫情的努力和成效表示高度讚賞。對中方給予他們的關心、照顧表示衷心感謝，對中方採取的疫情防控措施予以充分配合。」趙立堅強調，不少外國朋友主動請纓，自告奮勇地加入到中方抗擊疫情的隊伍中，留下了中外友人齊心協力、共克時艱的感人故事。

接著他提到，中方反對一切形式的歧視與偏見。「中方根據疫情發展情況，及時動態調整，對自外國來華人員入境後的檢驗檢疫和防控措施。這些措施是中方為了應對當前疫情，參考許多國家做法，不得已採取的臨時性措施。中方這樣做，既是對中國公民負責，也是對外國公民負責。」

他進一步解釋，中方始終對外國公民和本國公民一視同仁，無差別地執行相應措施，充分照顧當事人的合理關切，尊重他們的宗教和風俗習慣。「我們沒有因為誰是外國公民，就增加額外的防疫措施；當然我們也不會因為誰是外國公民，就減少或放鬆相關防疫規定。」

最後，趙立堅說，所有在華外國人都應嚴格遵守《中華人民共和國傳染病防治法》等相關法律和各地疫情防控的相關規定。「我們希望在華外國公民能夠繼續充分理解並積極配合中方採取的防控舉措，共同防範疫情帶來的風險，維護好自己以及他人的健康安全，為最終戰勝疫情作出自己的貢獻。」

▲▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝　環球時報）

▲趙立堅。（圖／翻攝環球時報）

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