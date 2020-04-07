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日發布緊急狀態前…「#東京脫出」推特瘋傳！　疫情小組喊：別再趴趴走

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▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

▲儘管全日本的確診病例數遠低於歐美國家，但東京都染疫人數超過千人，幾乎佔了全日本個案的四分之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，日本首相安倍晉三即將於台灣時間7日傍晚6時發布緊急事態宣言，但就在發布數小時前的此刻，「#東京脫出」開始在推特瘋傳，且成為7日上午最熱門的話題之一。

綜合路透、朝日新聞報導，此次緊急事態宣言發布對象針對東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣的大都會圈及大阪府、兵庫縣及福岡縣，總計7地將於8日零時進入緊急狀態，直到5月6日止，敦促社會大眾待在家中。此前，東京都知事小池百合子也呼籲，請當地居民盡量減少不必要的外出。

▲▼ 新冠肺炎,肺炎,日本,口罩。（圖／路透）

只不過，東京近郊熱門景點輕井澤地區在過去這2周的周末，來自東京的車輛明顯增加，大批人潮湧入。

日本政府新冠肺炎專門小組成員岡部信彥（Nobuhiko Okabe）再三呼籲居民不要隨意離開，因為這會讓已經陷於緊繃狀態的鄉村地區醫療體系增加負擔，「這只會讓病毒四處散播，我在這裡敦促居民忍受這些不方便，我們不應該倉促做出外出的決定。」

如今，推特更出現「#東京脫出」的關鍵字。對此，許多網友紛紛敦促東京及其他大都市的居民不要隨意外出，「我理解你的感受，但請克制一下，在最糟糕的情況下，這樣的行為可能會導致數十人死亡，甚至數百人。」

另外也有人說，這很有可能讓農村地區陷入危機，因為這些地方住著許多高齡族群，「在很多地方，醫院、醫師、護士都是相當寶貴的存在，雖然人們有自由選擇自己的生活方式，但此時此刻，我們必須一起合作（抗疫）。」

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