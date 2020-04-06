自衛隊駐宮古島導彈隊成軍　編列700人防範解放軍機艦

▲日本陸上自衛隊在宮古島駐地舉行，飛彈部隊成立的紀念儀式。（資料圖／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

日本陸上自衞隊5日在沖繩宮古島基地舉行地對空、地對艦導彈部隊成立紀念儀式，駐地人員大約700人。近年來，基於中國軍機及艦艇頻繁穿越宮古島到沖繩本島之間，使防衛省不得不推進加強南西諸島防衛。據報導，日本陸上自衛隊決定，將在6月底於千葉縣木更津市駐地，暫時部署「魚鷹」運輸機，這是自衛隊首次在國內部署計畫，將擔負「水陸機動團」部隊一職，加強防衛。

宮古島駐地設立於2019年3月，去年警備部隊約有380人，今年卻大幅增至700名自衛隊員，並在3月26日時部署導彈部隊。據日本《共同社》指出，日本防衛省為加強南西地區的防禦態勢，才決定在宮古島屯駐地，並成立新的飛彈單位，包含新設新型反艦及防空飛彈部隊。

日本陸上自衛隊在宮古島駐地的紀念儀式，駐地司令、一等陸佐（相當於陸軍上校）佐藤慎二表示，「我們的部署展現守護島嶼的堅定意志，彌補南西地區部隊部署的漏洞。」

宮古島駐地曾在2019年4月基地設置完成後，曝光在沒有向當地居民進行充分說明的情況下，保管迫擊砲彈等軍火。在連續兩日的道歉記者會後，彈藥暫時被撤至島外，並且預計在2021年3月底彈藥庫完工後，再次運回。

日本為防禦中國軍機及艦艇而加強的圍繞南西諸島，2016年在沖繩與那國島部署沿岸監視隊，並在2019年於鹿兒島奄美大島部署約550人的導彈部隊和警備隊約550人。同時，還計劃在沖繩石垣島部署500至600人的導彈部隊和警備隊，並在去年3月已開始施工修建駐地。

此外，千葉縣木更津駐地成立魚鷹運輸機的航空隊，將運送離島防衛專門部隊的水陸機動團隊員等，計劃將在6月以後部署2架魚鷹運輸機，規模增至共17架，可搭乘人數達430人。