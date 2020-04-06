出門前先上網看人多不多　桃園8景點建置監視器供遊客判斷

▲觀旅局長楊勝評表示，該局目前已在8處景點建置監視器。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情正在改變人們長年來的生活型態！桃園市政府觀旅局長楊勝評表示，該局目前已在8處景點建置監視器，提供網路的即時影像服務，讓民眾出遊前，可先上網觀察人潮現況，判斷是否前往？避免到了景點，發現人潮多，唯恐群聚感染而去留不得！

觀旅局在8處景點完成建置監視器，分別是：拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山。楊勝評局長6日於防疫會報指出，該局風景區管理處自4月1日起加強各遊客中心、風景區防疫措施，在人數管制部分，觀旅局並與中華電信合作，可以確實掌握各景點到訪的遊客人數，更可以精確得知各個時段的人潮，在必要時，可以針對人潮較多處，進行柔性勸導等處置。

人事處長黃新雛指出，已透過各機關人事單位宣導，在清明連假期間，如有到過人潮聚集的地方的同仁，上班時要注意自主健康管理，例如戴口罩、避免出入公共場所、保持社交距離等。此外，也要配合政府防疫政策，已規定必須全程戴口罩或量體溫的地點，如大眾運輸工具、醫院等，或任何明確規定的防疫作為事項，都應遵守。如有違反者，除受罰外，還會因損及機關名譽，各機關都會依規定究責。

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