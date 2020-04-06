嚴防第3波疫情潮！台大推「同步遠距教學」...百人課程全改線上

▲台大教務長丁詩同今(6)日早接受媒體採訪連假後防疫的相關問題。（圖／國立台灣大學提供）

記者簡仲豪／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，各單位都盡力預防連假後爆發第3波疫情潮。國立台灣大學為加強校園防疫工作，在連假最後一天於臉書《國立臺灣大學 National Taiwan University》上發表最新防疫整備措施。今(6)日早接受媒體訪問時，教務長丁詩同更表示，目前100人以上的課程都採取線上教學，且積極推動「同步遠距教學」，讓學生不用到學校也能達到和老師互動的效果。

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丁詩同表示，一個多月前，校方開始通知老師準備實施「線上遠距離教學課程」，且提供老師們各種錄製課程的工具，截自4/1為止，75%的60人以上的課程已有影音教學資料庫存，7-8成的老師都已經做好「非同步遠距離教學」的準備。

丁詩同指出，目前校內雖然還是以「非同步遠距離教學」為基礎，因為「同步遠距離教學」對老師們來說挑戰比較大，現在還處於練習的階段，但也不少老師已經開始試用。他表示，校方希望可以透過同步線上教學的過程，加強老師和同學之間的互動，不但能落實防疫，也能提升學習效果。

▲資工系教授蔡欣穆現場示範如何使用「同步遠距離教學」。（圖／國立台灣大學提供）

台灣大學資工系教授蔡欣穆也表示，現在很多學生不太敢在現實的課堂上發表問題，但可以在網路上透過文字的方式表達更多想法，所以利用這次線上教學的課程，特別選用一個能夠在線上留言的工具，讓學生課堂上出現問題時，可以立即詢問。