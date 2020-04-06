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76年首位視導軍聞社元首　蔡英文為黑鷹事故受傷記者打氣

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記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日上午視導國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，她成為是我國76年來，首位視導軍聞社的國家元首。期間，她也替在黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹打氣。

蔡英文政府上任後，將「重建國軍形象」視為重要政見，而這個重擔更落到軍聞社肩上；在過去四年期間，在社長王智平上校帶領下，從初期就在極少人力下，產製高產量的影片被外界矚目。

▲▼總統蔡英文視察軍聞社、青年日報。（圖／翻攝總統府影片）

▲總統蔡英文特別關心軍聞社記者陳映竹的康復狀況。（圖／翻攝總統府影片）

據了解，軍聞社在政府協助下，諸多業界導演、影像專業人士給予專業建議，他們也逐步強化拍攝能量與質量，從漢光期間短短5天產製35支影片，到製作如微電影品質的形象廣告，幫助國軍扭轉過去古板的呈現形象，王智平也被外界封為「史上最強社長」。

▼總統蔡英文視察軍聞社、青年日報。（圖／翻攝總統府影片）

▲▼總統蔡英文視察軍聞社、青年日報。（圖／翻攝總統府影片）

另外，青年日報的性質雖然屬於平面傳統媒體，但近年在社長孫立方上校積極推動轉型下，也跟上時代文宣需求，投入大量影像能量，甚至自產文宣商品。

軍聞社、青年日報的蛻變，總統也看到了。蔡英文6日上午在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等人陪同下，親赴文化營區視導，先聽取二位社長簡報，了解社內運作狀況；隨後，也觀看「看見軍聞社」的影片、參觀社內剪輯資料室、歷年拍攝成果等。

值得一提的是，今年1月2日黑鷹直升機事故中受傷剛出院的軍聞社記者陳映竹，特別致送蔡英文她親走製作的感謝卡片；蔡英文也特別關心陳映竹的康復狀況並給予鼓勵。

▼總統蔡英文視察軍聞社、青年日報。（圖／翻攝總統府影片）

▲▼總統蔡英文視察軍聞社、青年日報。（圖／翻攝總統府影片）

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