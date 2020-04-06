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陸3月以來出口「38.6億片口罩」　價值達330億！商務部：湧泉相報

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▲▼ 法國區長指控，向中國訂購的口罩在出貨時被美國「高價截標」 。（圖／路透）

▲法國向中國訂購的口罩在出貨時，被美國「高價截標」 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，大陸海關總署5日公佈數據，稱3月1日至4月4日，共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元（人民幣，下同），其中包括口罩38.6億片。大陸商務部外貿司一級巡視員江帆日前曾表示，中國有句古話叫「滴水之恩，當湧泉相報」，中國不會忘記在抗擊疫情之初，許多國家對我們施以援手。

大陸海關總署綜合業務司司長金海介紹，3月1日至4月4日，共驗放出口主要疫情防控物資價值102億元，主要包括口罩38.6億片（77.2億元，約新台幣330億元）、防護服3752萬件（9.1億元）、紅外測溫儀241萬件（3.31億元）、呼吸機1.6萬台（3.1億元）、新型冠狀病毒檢測試劑284萬盒、護目鏡841萬副。

▲▼新冠肺炎,新冠病毒,英國倫敦。（圖／路透）

▲英國近日則剛從中國運回一整機的防護物資，包括300台呼吸機、3300萬片口罩等。（圖／路透）

金海表示，海關總署成立了專項工作組，強化醫療物資出口工作的組織領導，對於出口醫療物資，嚴格憑藥品監督管理部門批准的醫療器械產品註冊證書驗放；支援企業通過電子方式提交相關證明；加強知識產權海關保護，堅決查處防疫商品侵權行為；對於出口偽報瞞報、夾藏夾帶、以假充真、不合格冒充合格等違法行為依法實施嚴厲打擊。

金海又指，海關還積極通過海關熱線等多種管道，及時解決企業通關過程中遇到的問題和困難，為醫療物資有序出口營造良好的通關環境，支持國際社會共同抗擊疫情。

►►向中國買物資！法國訂「超10億片口罩」...訂單還在持續增加

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