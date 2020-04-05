快訊／觀光局員工接機染疫　林佳龍：觀光局長周永暉調為參事

▲交通部長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）



記者楊蕓／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待自菲律賓返台的交通部觀光局主秘兒子（案277），不幸感染新冠肺炎後更傳染給5歲兒子，事情曝光後惹議。交通部長林佳龍5日受訪時表示，觀光局長周永暉已自請處分，經調查決定調職，到交通部擔任參事，並由副局長張錫聰代理觀光局長。

觀光局此起群聚事件，對象包括觀光局主秘、觀光局主秘之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）及其主任，起源為主秘指派指派下屬單位接待從菲律賓宿霧返國的兒子，先是導致案269染疫後使案269的5歲兒子也被感染，不過該主秘卻稱此事絕不是「貴賓接待」，僅是因為和旅服中心主任交情甚佳，兒子和其更是形同「叔姪關係」，才會基於人情協助接待。

不過，案269於1日出面澄清，會出面接待全是基於工作原因，並沒有所謂的「叔姪關係」，強調若定調為是由他「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿之意圖， 會不會太過沉重，且再度重申真的不認識局裡長官兒子。

林佳龍日前表示，觀光局的風波已經根據責成政次王國材進行調查，他也證實觀光局長周永暉已自請處理，過程確實有疏失，但到底是刻意隱瞞還是資訊傳遞有落差，會在釐清後進一步追究責任，5日受訪時透露，觀光局長有監督不周和疏失之處，經調查後決定調職，到交通部擔任參事，由副局長張錫聰代理觀光局長。

另一方面，清明連假全台景點湧現人潮，尤其墾丁大街湧入大批觀光客，引發防疫破口的疑慮，中央流行疫情指揮中心4日發出國家級警告簡訊「請勿前往墾丁」，讓當地業者認為被針對、打擊士氣。對此，林佳龍表示，為防疫優先，國人基本上願意配合，國家級警訊也提醒大家不要群聚，做好社交距離，同時在必要時戴口罩，為了讓台灣度過這次疫情，觀光業未來復甦發展，大部分人都表示能理解和配合。