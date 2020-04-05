LIVE／國家警報「暫勿前往墾丁」　蘇貞昌上火線視察指揮中心

▲蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

清明連假全台景點湧現人潮，尤其墾丁大街湧入大批觀光客，引發防疫破口的疑慮。為防疫新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心4日發出國家級警告簡訊「請勿前往墾丁」，讓當地業者認為被針對、打擊士氣，也讓外界疑慮會不會發佈禁足令？針對外界疑慮，行政院長蘇貞昌5日上午赴中央流行疫情指揮中心說明。《ETtoday新聞雲》也全程直播。

隨著國內疫情升溫，中央政策不斷升級，宣導「社交距離」。中央流行疫情指揮中心4日中午11時55分發出2則國家級警報簡訊「暫勿前往墾丁」，其餘包括阿里山、花蓮東大門等11景點都列入範圍。指揮官陳時中4日表示，墾丁人真的超多，才特別把墾丁標出來，已經在墾丁的人要保持社交距離、戴口罩，沒去的人就不要再去人擠人。

不過，有墾丁當地觀光業者認為，國家級警報發佈後，人潮與前兩天相比少了3成，擔心未來如果再這樣下去，人就變少了，發國家級簡訊太誇張，除了嚴重打擊士氣，還造成人心惶惶。還有攤商認為，其他地方人也很多，覺得墾丁有被鎖定的感覺。

國家級警報發出後，除了讓部分業者覺得被針對、打擊士氣，也引發外界好奇指揮中心下一步會不會發佈「禁足令」？對於外界的各種疑慮，蘇貞昌5日上午11時在中央流行疫情指揮中心進行說明。