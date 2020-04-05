新冠病毒「毒力持續變強」　台大醫：不幸染疫轉重症機率高

▲台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒感染科主任黃立民。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診增至355人，其中有38人出現嗅覺味覺喪失，14人同時有症狀、16人僅味覺喪失、8人僅嗅覺喪失，但原本只出現在境外移入身上的症狀，現也見於2名感染源不明的本土個案上。醫師表示，這顯示歐洲的病毒已經入侵台灣，且新冠病毒看起來一直在變強，感染後重症機率也較高，民眾與醫界都需盡量提高警覺。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，新冠病毒入侵人體後，會率先侵犯鼻咽部與口咽部，這兩處都有味覺與嗅覺神經受體與末梢神經，如果產生發炎反應，可能破壞受體，造成味覺與嗅覺變差。

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黃立民提到，新冠病毒已有少數個案報告顯示會入侵腦部，且會產生跟流感很像的壞死性腦炎與急性呼吸道感染，而且從現在症狀研究來看，病毒一直在往「毒力變強」的方向走，也就是不幸染疫，有較高的機率會轉為重症。

他提醒，若要避免大規模流行，只能從阻斷傳染下手，醫界也要留意症狀，只要醫師覺得怪，就須採檢，像是患者出現不明原因神經病變、呼吸道感染、全身不適等，或者病程多了好幾天未改善，都是需要考慮採檢範圍。民眾也要做好防護措施，盡量避免讓自己感染。