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悶啊！屏東男半夜喝下農藥肚子痛炸　爬到路邊揮手喊「救我」

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▲屏東縣枋寮警方將求助男子聯絡救護車送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警方將求助男子聯絡救護車送醫治療 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子日前夜裡一時想不開，喝了農藥，感覺肚子很痛，很後悔，在路上揮動雙臂求助，枋寮警方巡邏發現，下車了解，趕緊聯絡消防分隊救護車將他送醫，並查他身分，竟是失蹤人口，趕緊聯絡家人，讓家人很感激。

枋寮警分局加祿派出所所長林春輝及警員楊惟喨於日前執行擴大臨檢巡邏勤務時，發現一男子於深夜裡獨自站在台一線上揮舞著雙手，臉色及行為有異於常人，兩人立即下車查看，該名男子稱身體不適肚子疼痛，正著急深夜找不到人可幫忙協助就醫。

警方了解，該男子近期因與家人相處發生摩擦，心情沮喪一時想不開，才獨自離家喝農藥，但喝完後肚子、喉嚨疼痛不已，頓時非常後悔，想要就醫卻無人幫忙，警方立即通知救護車前來將其送醫治療。

在協助送醫過程，警方以警用電腦查詢後發現該男子係家人通報之失蹤人口，立即以電話聯繫其妻子，並告知其狀況，妻子趕至醫院照顧先生。警方持續關心該男子身體狀況，並告知家屬，俟男子身體恢復健康出院後，協助該男子與家人辦理撤除協尋手續，助其一家團圓。

枋寮警分局分局長黃國源得知後，肯定所長林春輝及警員楊惟喨於深夜執行勤務時主動發現需要協助民眾並挽回一條寶貴生命，值得員警學習。

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