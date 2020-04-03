祭嚴格法規超前部署！新加坡定調疫情受控　總理李顯龍將發表全國演說

▲ 新加坡總理李顯龍。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

新加坡新冠肺炎（COVID-19）確診人數破千，迄今5人死亡，出現數個感染群。不過，總理李顯龍（Lee Hsien Loong）表示，過去這段時間始終仰賴冷靜、系統化措施因應危機，超前部署，如今疫情已獲得控制，但政府也將採取更多防疫措施，並將於今（3）日下午4時發表全國演說。

綜合新加坡媒體《海峽時報》、聯合早報報導，新加坡為了防堵疫情擴散，政府採取一系列嚴格的安全距離措施，包括保持1公尺的社交距離，違者將面臨最高6個月的監禁，以及新幣1萬元（約新台幣21萬元）的罰款。

「目前疫情已獲得掌控，但我們現在想要採取更多措施」，李顯龍稍早透過臉書表示，自從疫情爆發以來，新加坡政府超前部署，依據情勢變化調整防疫措施，而大家要用冷靜、團結來度過這段充滿挑戰的時期，「讓我向新加坡人保證，我們的食物供應安全妥當，外出採買只需要購入需要的量就好，把多餘的東西與需要的人分享。」

新加坡新冠肺炎確診人數破千，迄今5人死亡。衛生部表示，一名無海外旅遊史的86歲新加坡籍女性31日住進國家傳染病中心（National Centre for Infectious Diseases），同日確診染疫，於今凌晨1時55分病逝，死於新冠肺炎所引發的併發症。

資料顯示，新加坡上月21日首次出現2起死亡個案，迄今已有超過1000人確診，至少245人康復出院，461人病情轉趨穩定，但仍有24名住在加護病房的患者狀況危急。