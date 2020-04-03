北部社區女保全再傳1人！　40多歲女「發燒、畏寒」確診

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到348例，今（3）日新增的2例本土個案中，案347為北部社區女保全（案336）接觸者，24日發病，有發燒、畏寒等症狀，二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；已掌握相關接觸者37人，其餘持續匡列中。

指揮中心發言人莊人祥2日表示，案336所服務的是「比較高級的社區」，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

陳時中表示，案347是在清查案336接觸者時，在錄影帶裡發現兩人有接觸，在24日出現發燒等症狀，兩度就診未緩解，31日再度就醫採檢，今日確診，目前仍在持續進行相關疫調，包括社區裡有相關接觸者、社區消毒、出國史、有呼吸道病史還有接觸史都在做相關釐清。

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指揮中心指揮官陳時中表示，今日共新增9人確診，7例境外移入，2例本土，本土個案分別為60多歲女性（案343）及40多歲女性（案347）；其中案343近期無出國史，但其夫3月17日自美國返台；個案於3月20日出現咳嗽、流鼻水等症狀，曾於24日至28日期間多次就診，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮中心指出，今日新增之7例境外移入個案為5女2男，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月14日至4月1日，發病日介於3月19日至30日，發病前活動地為美國、英國、丹麥、奧地利、捷克及泰國，出國目的多為就學或工作。

案341為案338之妻子，曾一同參加奧捷旅遊團，3月25日發病，今日確診；該旅遊團截至目前共計6人確診。

案344為案182之妻子，曾一同參加美國自助旅遊團；3月20日陪案182就醫時採檢陰性，30日出現發燒後收治住院採檢，今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。其餘境外移入個案詳情，請參閱新聞稿附件。