未申請建照就先在臉書刊登廣告　地政局和法制處實施聯合稽查業者

▲有業者未申請建照就先在臉書刊登廣告，台南市地政局和法制處實施聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市某集團，尚未申請建照就先在臉書刊登「台南市公告，青年温馨宅，開放粉絲好友訂購」，此廣告易造成消費資訊不對等，產生誤會，萬一建照未獲核准，或取得建照內容與當初廣告內容不符，更容易產生消費糾紛，台南市地政局和法制處實施聯合稽查。

台南市政府指出，目前預售屋市場有很多亂象，有些建商在尚未取得建照時，就號召民眾進場預約購買，並大打廣告，建商這類銷售手段明顯是資訊不對稱，有欺瞞消費者嫌疑，黃偉哲市長非常重視房地產市場的健全化與保障消費者權益，指示地政局和法制處聯合稽查。

根據公寓大廈管理條例58條，尚未取得建照前不得對外銷售，依法最高可裁罰20萬元，並可連續處罰；另外，建商如果尚未取得建造執照即預售房屋，其開始銷售房屋的行為，致購屋人誤以為已經取得建造執照，依其情形，如有公平交易法第21條所定虛偽不實或引人錯誤者，公平交易委員會得依公平交易法予以處分，限期命其停止或改正其行為，如不改正，最高可裁罰5000萬元。



台南市地政局及法制處發現後，為維護消費者購買預售屋的權益隨即前往業者營業所了解，業者表示目前並無消費者預訂，並承諾於4月10日前拆除廣告看板及移除臉書廣告內容。



市府地政局表示，預售屋是指尚未蓋好的房子即先行銷售，依公寓大廈管理條例：建築物須領到建造執照才能銷售。另外，預售屋的廣告、建材表、樣品屋和契約等皆會影響消費者的判斷，消費者要詳細查證、詢問與磋商買賣雙方未來應履行的權利義務等，才能減少交易糾紛，保障交易安全。

法制處呼籲消費者欲購買預售屋者應謹慎至上，在購買之前，可以由該預售案的廣告單、報紙廣告上找到建照號碼，如果沒有，應直接打電話向業者或案場詢問，應先查詢建案的「建照號碼」確認該案是否已取得建照後再做決定。對於預售屋此一高單價商品，消費者更應聰明消費，為自己權益把關。

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