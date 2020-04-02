　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廢死就是費時！高大成「5年堅持」要死刑犯器捐：以表對社會的歉意

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲法醫高大成反對廢死，認為死刑犯應該器捐。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園男子翁仁賢在除夕夜燒死6名至親，犯後辱罵法官被判死刑，1日晚間2槍伏法，經法醫確認死亡。法醫高大成表示，「死刑犯應捐贈器官，以表對社會的歉意！」

翁仁賢2016年2月7日除夕夜時，以事先準備好的汽油潑灑住處、縱火，導致父母、姪子、姪女及看護共6人活活被燒死。法務部證實，翁仁賢1日晚間8時38分在台北看守所受2槍，伏法死亡，成為總統蔡英文任內執行的第2個死刑犯。

請繼續往下閱讀...

▲逆子翁仁賢縱火燒死6摯親今伏法。（圖／ET資料照）

▲逆子翁仁賢縱火燒死6摯親，1日伏法死亡。（圖／ET資料照）

對此，高大成在臉書PO文直言，「反廢死=反費時=不浪費時間與國家資源」。他認為，只要確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑，且死刑犯應該器捐，以此表達對社會的歉意。

高大成文末轉貼了他5年前的PO文，證明5年以來他的觀點未曾變過，「當您面對社會無厘頭的凶殺案，死者的慘狀及家屬的悲痛哀嚎；您還能心平氣和的主張廢死，我不得不稱讚您的大愛與寬容」。

「必須確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑！」高大成文中提及，他做了30多年的法醫，是不可能也不會違背我面對凶殺案當時的情景而去支持廢死，因為死刑「確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率」。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
嘉義男被推倒亡！檢驚見雙肺「瀰漫性實質化」　檢體結果出爐
廢死就是費時！高大成曝「5年堅持」要死刑犯器捐
捐700萬口罩給歐洲　網曝「神關鍵」：台灣超強
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新冠病毒「通勤→公司」！專家揭大台北5區高風險染疫

廢死就是費時！高大成「5年堅持」要死刑犯器捐：以表對社會的歉意

Taiwan can help！　成醫為印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程

不敵疫情！　台中日系頂級超市「裕毛屋」6日起暫停營業

一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」　點名蔡阿嘎接棒跳

初列12人接觸！北部高級住宅女保全「無出國史」染疫...社區全面消毒

快訊／槍決翁仁賢！台灣廢死聯盟「宣布退出法務部」：因為它很廢

探病禁令暫定實施到4月底　指揮中心說明「特殊例外」：醫療需求彈性開放

萬華區「人孔蓋」美感大升級　張漢寧操刀，凝聚老城區的舊與美

奧捷團第5人！案338「解隔離」才確診　莊人祥：將了解是否隱匿病情

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

陳玉珍立院質詢稱「台灣不是國家」　蘇貞昌嗆：沒資格當國會議員

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

縱火燒死6至親...翁仁賢槍決伏法 家屬拒領遺體：他不是我的家人

統神吃爆「韓國瑜最愛汕頭火鍋」！ 霜降牛涮進招牌沙茶扁魚鍋...真香

被小S逼問「女友是經紀人嗎？」　蕭敬騰鬆口「希望是我主動告訴大家」

新冠病毒「通勤→公司」！專家揭大台北5區高風險染疫

廢死就是費時！高大成「5年堅持」要死刑犯器捐：以表對社會的歉意

Taiwan can help！　成醫為印度近9千名醫師開新冠肺炎視訊課程

不敵疫情！　台中日系頂級超市「裕毛屋」6日起暫停營業

一起來Battle吧！林右昌大跳「洗手舞」　點名蔡阿嘎接棒跳

初列12人接觸！北部高級住宅女保全「無出國史」染疫...社區全面消毒

快訊／槍決翁仁賢！台灣廢死聯盟「宣布退出法務部」：因為它很廢

探病禁令暫定實施到4月底　指揮中心說明「特殊例外」：醫療需求彈性開放

萬華區「人孔蓋」美感大升級　張漢寧操刀，凝聚老城區的舊與美

奧捷團第5人！案338「解隔離」才確診　莊人祥：將了解是否隱匿病情

新冠病毒「通勤→公司」！專家揭大台北5區高風險染疫

體驗T110戰鬥步槍射擊威力　立委考察205廠看到「國防自主」成效

挺過高寒地救援訓練班　學員：越過好幾座百岳　體認生命會為自己找到出路

2個月前超淡定！美國死難人數恐比「越戰、韓戰 」多　川普一聽官員報告大變

快訊／震驚！謝震廷爆分手正妹歌手女友　心寒：妳真的變了

「星宇航空」全線停飛　張國煒淪為家政婦「手握一根黑又粗」猛吸

自地自建300坪風水宅　設計師大量運用弧形語彙...背後竟有這涵義

「哈利波特」跑步樣子怪怪的...　鈔票硬塞肛門險潰爛

快訊／油價瞬間暴漲30％　川普開口「沙俄最多減產1500萬桶」

《青春有你2》孔雪兒遭爆是「人氣男偶像的小三」　公司硬起來回應：會提告

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

生活熱門新聞

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

快訊／台灣廢死聯盟宣布退出法務部：因為它很廢

快訊／愚人節槍決翁仁賢！廢死聯盟回應了

台灣西部「唯一淨土失守」　嘉義縣20多歲女確診

社區女保全染疫　陳時中：調錄影帶查接觸史

台灣捐1千萬片口罩！醫憂曝「唯一疑慮」：絕不能出問題

無出國史染疫！女保全服務「北部高級社區」

政大教授詠春打學生　左右雙拳毆頭畫面曝光

翁仁賢拒麻醉　高大成：為何一定要幫他打？

類包機一女燒過38度　下午送負壓

國家殺了「小丑」翁仁賢！廢死聯盟218字回應

50多歲社區女保全「無旅遊史」確診

新冠肺炎再增10確診！2例本土

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

徐小可「提水果籃」月子中心找閨蜜　好友老公氣炸斷交

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

潔哥真的懷孕了！結婚3個月一發就中

12星座「最佳好老公」排行榜大公開

兄弟「重複掃墓」犯大忌！兩個人都出事了

新冠確診患者推倒女護士　「毆打咬臉」想逃出隔離

影／翁仁賢抗拒槍決「被拖到刑場」！

台南市安平區傳死亡車禍機車女乘客慘死

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

清純女星爆當小三！正宮淚控她「1個月狂要52次」榨乾老公

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

中年大叔硬戴兒童口罩進車站　耳帶斷了嘆：好想回家

荷蘭退口罩　華春瑩：有告知非醫用

陳子強離婚7年突宣布：完成登記了

西班牙向中國訂「30億片口罩」！

更多

最夯影音

更多
Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！
72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

吳尊吃水果「先餵老婆一口」！　對妻子「扭身體撒嬌」求親親

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

小甜甜公開家中收藏...小S「想炸掉妳家」　大嗆：難過妳會6年交不到男友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面