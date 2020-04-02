廢死就是費時！高大成「5年堅持」要死刑犯器捐：以表對社會的歉意

▲法醫高大成反對廢死，認為死刑犯應該器捐。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園男子翁仁賢在除夕夜燒死6名至親，犯後辱罵法官被判死刑，1日晚間2槍伏法，經法醫確認死亡。法醫高大成表示，「死刑犯應捐贈器官，以表對社會的歉意！」

翁仁賢2016年2月7日除夕夜時，以事先準備好的汽油潑灑住處、縱火，導致父母、姪子、姪女及看護共6人活活被燒死。法務部證實，翁仁賢1日晚間8時38分在台北看守所受2槍，伏法死亡，成為總統蔡英文任內執行的第2個死刑犯。

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▲逆子翁仁賢縱火燒死6摯親，1日伏法死亡。（圖／ET資料照）



對此，高大成在臉書PO文直言，「反廢死=反費時=不浪費時間與國家資源」。他認為，只要確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑，且死刑犯應該器捐，以此表達對社會的歉意。

高大成文末轉貼了他5年前的PO文，證明5年以來他的觀點未曾變過，「當您面對社會無厘頭的凶殺案，死者的慘狀及家屬的悲痛哀嚎；您還能心平氣和的主張廢死，我不得不稱讚您的大愛與寬容」。

「必須確定惡性重大、證據確鑿就應儘速執行死刑！」高大成文中提及，他做了30多年的法醫，是不可能也不會違背我面對凶殺案當時的情景而去支持廢死，因為死刑「確實是能嚇阻類似犯罪行為的再發率」。

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