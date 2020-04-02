英特爾第十代H處理器正式亮相！8品牌廠4月上市

▲華碩ROG Zephryus GX550搭載英特爾第十代處理器，提前亮相。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）今（2）日推出第10代Core H系列行動處理器，採用英特爾14奈米製程，分別為i9-10980HK、i7-10750H和i7-10875H處理器，專攻遊戲玩家和創作者，目前已有八家品牌電腦產線已開出，首波於4月上市。這八家品牌電腦廠包括宏碁、華碩、戴爾、微星、聯想、雷蛇、HP、技嘉等。

今年將推出100款設計，其中有30多款為輕薄型筆電。整體來說，第十代處理器提供高達5.3 GHz Turbo、8核心和16執行緒的更快效能，以卓越的回應速度和一致的遊戲內性能(in-game performance)提供沉浸式遊戲體驗。

Intel Core i9-10980HK處理器，具有高達5.3GHz Turbo、8核心，16執行緒和16 MB的IntelR Smart Cache快取記憶體；完全解鎖釋放功能允許進一步客製化、優化和調校CPU效能。最有感的規格為遊戲中每秒增加多達54％的幀數，整體效能提高多達44％，高達2倍的4K影片成像 和匯出速度 ，

針對較為大眾化的玩家，則推出i7-10750H處理器和i7-10875H。i7-10750H處理器在遊戲中每秒增加多達44％的幀數，整體效能提高多達33％，4K影像匯出速度最高提升70％。 i7-10875H處理器具有高達5.1GHz2 Turbo、8核心和16執行緒的最高效能。

▼搭載英特爾第十代H處理器的MSI微星Creator 17。（圖／業者提供）

▼英特爾第十代H系列處理器正式亮相，下同。（圖／業者提供）