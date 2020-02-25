　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　。（圖／業者提供）

▲Intel Atom P5900。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）今（25）日宣布推出四大5G解決方案，包括首款用於無線基地台的Intel Atom P5900、第二代Intel Xeon處理器、專攻ASIC的特殊製程處理器Diamond Mesa，以及5G網路轉換器Intel Ethernet 700。

Intel Atom P5900是英特爾首款無線基地台的處理器，採用英特爾10奈米製程，研調指出，新型的5G無線基地台於2024年達到6百萬座，藉此打入5G生態圈。

第2代Intel Xeon處理器較上一代Intel Xeon Gold產品平均高出36%，每一美元則可增加平均42%的效能。同時，英特爾推出18款更新的精選解決方案(Select Solution)，支援使用客戶在使用過程中的工作。

另外，英特爾推首款5G網路的特定應用積體電路（ASIC）處理器，代號為Diamond Mesa，與可程式邏輯閘陣列（FPGA）相輔相成。

最後，英特爾的Intel Ethernet 700系列網路轉換器是首款5G最佳化網路乙太(Ethernet)網路界面控制器(NIC)，同時是英特爾首款5G最佳化網路轉換器(network adaptor)，透過硬體增強精確時間協定(Hardware-enhanced Precision Time Protocol) 提供GPS跨網路服務同步功能，目前已可提供試用，預計第二季開始量產。

英特爾（ASIC）處理器。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　。（圖／業者提供）

▼第2代Intel Xeon處理器。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　。（圖／業者提供）

Intel® Ethernet 700系列XXV710-DA2T網路轉換器搭載硬體增強精確時間協定。（圖／業者提供）

▲▼英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　。（圖／業者提供）

ET快訊
幕後／本來已啟動「2次千里送藥」　對岸突放行血友病童返台
遭謝和弦狠嗆「荷蘭血統哪來的」　Keanna忍一天發聲了
血友病母子飛抵國門！名嘴傻眼「昨晚是在呼喚幹嘛？」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　

華為新摺疊機Mate Xs亮相　一支要價8.2萬

不只手機　realme也將打造自家生態系

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

連駭客都生氣！國外企業不理會網站漏洞提醒　駭客獲悉乾脆寄信警告消費者

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

防新冠肺炎！「搭飛機」必注意6件事　酒精托運不超過2公升、選靠窗座位

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

貪食汪見餅乾「口水瀑布」洩洪 才剛吃飽...飼主笑：是有多餓啦

英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　

華為新摺疊機Mate Xs亮相　一支要價8.2萬

不只手機　realme也將打造自家生態系

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

連駭客都生氣！國外企業不理會網站漏洞提醒　駭客獲悉乾脆寄信警告消費者

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

EXO聯合粉絲會二次聲明：要求CHEN退出團體　「五要求」回應SM官方

阿曼首次傳疫情…2女子從伊朗回來　確診感染新冠肺炎

英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　

快訊／板橋凌晨惡火襲公寓！1無生命跡象1昏迷「全身焦黑」　黑貓遭燒死

「血友病童」母子返台直送醫院　凌晨住進負壓隔離病房

說好的歸化呢？陳盈駿各種羨慕日本　不想再以失落收場

急性上呼吸道感染「伴有高燒」　斯洛伐克總理緊急住院

張柏芝帶兒排隊買口罩　「大方贈送路人」網讚：人美心也美

易烊千璽軍裝男神光芒外漏！　NG畫面曝「狂露齒憨笑」萌翻粉：好可愛啊

血友病童馬媽媽「哼」冷笑吐心聲：說這些很無聊的！　怒揭幕後黑手

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

3C家電熱門新聞

2020高階iPhone六大亮點一次看

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

Sony首款5G手機Xperia 1 II亮相

華為新摺疊機Mate Xs要價8.2萬

駭客也生氣！國外企業不理網站漏洞提醒　駭客獲悉寄信警告消費者

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

realme旗艦5G手機揭曉

realme將打造自家生態系

新款iPad Pro機型已經投入生產

Galaxy Note 20可望達100%全螢幕

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

蘋果發表會傳4月1日登場！　平價iPhone 9 亮相...4月3日開賣1萬2

蘋果4新品遭曝光　可能在春季發表會登場

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩價格

更多熱門

相關新聞

新版13吋MacBook Pro規格曝光　搭載第10代 i7 處理器

新版13吋MacBook Pro規格曝光　搭載第10代 i7 處理器

目前外界預期蘋果將在今年上半年推出採用剪刀式鍵盤的13吋MacBook Pro，而最新消息透露，該機款可能將採用代號Ice Lake的第10代Intel Core處理器。

英特爾公布首款低溫量子運算控制晶片

英特爾公布首款低溫量子運算控制晶片

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

英特爾旗下Mobileye在陸、韓布局自駕車系統

英特爾旗下Mobileye在陸、韓布局自駕車系統

關鍵字：

2020 MWC、 5G Network Launch、 Network Transformation英特爾IntelAtomXeon

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

血友病童母子搭機回台！父親說話了

謝和弦「吞點燃的火柴」2分鐘失控片嚇壞網

快訊／美股開盤大崩！道瓊「狂瀉千點」

血友病母子將抵國門！黃創夏傻眼

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

女子疑染新冠肺炎離家出走　竟成浮屍

遭謝和弦狠嗆！正宮Keanna：我還是活得好好的

血友病童母子駛出　直達醫院檢疫

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

正宮Keanna直播剛結束！謝和弦曬打拳照酸：教別人A贍養費

他問：口罩變好買了？一票網同感

守衛犬偷懶曬太陽　他掃地舉腿庫

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面