英特爾推四大5G方案　首款基地台處理器Atom P5900亮相　





▲Intel Atom P5900。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）今（25）日宣布推出四大5G解決方案，包括首款用於無線基地台的Intel Atom P5900、第二代Intel Xeon處理器、專攻ASIC的特殊製程處理器Diamond Mesa，以及5G網路轉換器Intel Ethernet 700。

Intel Atom P5900是英特爾首款無線基地台的處理器，採用英特爾10奈米製程，研調指出，新型的5G無線基地台於2024年達到6百萬座，藉此打入5G生態圈。

第2代Intel Xeon處理器較上一代Intel Xeon Gold產品平均高出36%，每一美元則可增加平均42%的效能。同時，英特爾推出18款更新的精選解決方案(Select Solution)，支援使用客戶在使用過程中的工作。

另外，英特爾推首款5G網路的特定應用積體電路（ASIC）處理器，代號為Diamond Mesa，與可程式邏輯閘陣列（FPGA）相輔相成。

最後，英特爾的Intel Ethernet 700系列網路轉換器是首款5G最佳化網路乙太(Ethernet)網路界面控制器(NIC)，同時是英特爾首款5G最佳化網路轉換器(network adaptor)，透過硬體增強精確時間協定(Hardware-enhanced Precision Time Protocol) 提供GPS跨網路服務同步功能，目前已可提供試用，預計第二季開始量產。

▼英特爾（ASIC）處理器。（圖／業者提供）

▼第2代Intel Xeon處理器。（圖／業者提供）

▼Intel® Ethernet 700系列XXV710-DA2T網路轉換器搭載硬體增強精確時間協定。（圖／業者提供）