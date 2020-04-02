電商史上火箭第一單　4千萬標價秒殺...得標者可看發射

▲大陸淘寶直播電商賣出史上第一單火箭。（圖／翻攝 大陸航太科工火箭技術有限公司）

記者任以芳／綜合報導

大陸電商迅速恢復商機，阿里巴巴的淘寶出狠招，賣起火箭。淘寶直播火箭電商事業部官方微博1日也表示，4000萬（單位：人民幣，同下）的火箭已經賣出，得標者可以親自到現場看火箭發射。

據了解，淘寶合作的對象是大陸航太科工火箭技術有限公司， 這家位於大陸湖北省武漢市的太空火箭公司，隸屬於中國航太科工集團第四研究院，是其商業火箭部門，公司大院位於武漢國家航太工業基地航太工業園。由於地點就在武漢，當地8日才解除封城，電商生意已經開始活絡，這個合作也代表某種特殊意義。

▲淘寶女王負責直播賣火箭，4000售價開賣幾乎秒殺。（圖／翻攝 淘寶薇婭直播間）

負責這次火箭直播販賣任務，由淘寶超級主播薇婭擔任，本名黃薇，1985年出生於安徽省廬江縣，是淘寶第一主播。2019年1月，她曾創下牛仔褲上線5000套1秒被賣光，被網友封號買什麼都賺，年創20多億業績，穩坐賣貨女王寶座。當初也是薇婭一句無心的話，「沒有火箭拍賣」，促成電商史上的火箭第一單。

淘寶電商1日晚間競標直播，刻意選在魚節當天，話題性十足。發射火箭競標假原本是4500萬元，直播優惠價4000萬元，還得先在線上支付50萬定金。結果，直播購買連結上架幾乎被秒殺，就顯示已拍完。買家是長光衛星技術有限公司，根據淘寶官網資訊顯示，該公司成立於2014年，是一家商業遙感衛星公司。

▲淘寶直播出售的火箭型號是「快舟一號甲固體運載火箭」。（圖／翻攝 淘寶薇婭直播間）

這次出售的火箭型號是「快舟一號甲固體運載火箭」，該火箭由湖北企業航太科工火箭技術有限公司研製，是一款成熟的小型固體運載火箭，之前成功完成8次商業發射。

據了解，該火箭一次商業發射的價格一般在4500萬元左右，淘寶發布消息指出，「得標者可以在火箭和發射車身畫上想要的塗裝，還能親自去現場參觀、指揮火箭發射。」這筆交易成交後，引起不少大陸網友羨慕，「有錢就是任性，連火箭也能買。」