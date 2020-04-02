妙齡女公園遛獒犬…他喝茫說「這隻很危險！我要強x你」　醉男半夜慘遭打死





▲2女半夜公園遛獒犬遭到醉男揶揄。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮日前發生一起酒醉男陳屍在運動公園事件，檢警深入追查竟是2名妙齡女子深夜溜獒犬，與男子發生口角，回到住處後向廖姓、何姓友人訴苦，她們因出門遛狗，遭到對方揶揄要強姦，廖、何兩人為女子出氣，拿著困棒到運動公園將男子打到脾臟破裂死亡。

該名男子被亂棍打死，引發當地居民的恐慌，疫情嚴峻學校校園也不開放，鎮民只能前往公園運動，真的需要多加管理維護，要不然人身安全該怎麼辦？但也有鎮民認為，這只是偶發事件，若是沒有女子在大半夜溜獒犬，也就不會引發這一連串的問題。

▲酒醉男子陳屍在運動公園內。（圖／彰化地檢提供）

事情發生在3月28日，喝醉酒男子陳屍在運動公園內原本以為是單純死亡事件，檢警率同法醫師進行解剖相驗，發現該名男子脾臟破裂，且身體有不明顯的挫傷及瘀傷，研判係因脾臟破裂導致出血性休克死亡，因此深入追查才發現案外案。

經過檢警調查發現，這名死亡的醉男經常出現在運動公園內，3月28日凌晨，2名女子帶著大獒犬到運動公園遛狗，發生口角爭執揶揄說「要強姦」她們，女子返回住所後告知友人廖男、何男，2人氣得持棍棒到運動公園毆打該男子後離去，沒想到卻因內臟出血死亡。

後來廖男、何男2人經檢察官訊問後，認所犯為傷害致死重罪，且有勾串共犯及證人之虞，於3月31日晚間向法院聲請羈押禁見，法院於同日晚間11時30分時裁准。

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