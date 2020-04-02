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台灣捐1千萬片口罩！醫憂心曝「唯一疑慮」：絕對不能出問題

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▲▼威欣利實業有限公司口罩生產線上作業情形。董事長陳怡利表示公司內作業員一天兩班，一班11小時不停趕工生產防疫所需口罩。產能全開一天可產出15萬片以上口罩，並由政府於當天徵用收走。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣將捐1千萬片口罩予多國疫情嚴重的醫療人員。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

總統蔡英文昨（1）日上午宣布捐贈1千萬片口罩以支援疫情嚴重國家的醫療人員，也獲得歐美多國公開致謝。該作法也引發網友熱議，有人支持、也有人痛批「自己不夠用還捐給別人？」臉書醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》也發文表達看法，「我們是非常支持的，唯一只有一點小小顧慮。」

台灣究竟缺不缺口罩？《MedPartner 美的好朋友》PO文醫師指出，台灣事實上已經不缺口罩，除了需要出入醫院時，多數人都只需要可換洗、具有85%以上防護力的不織布口罩，「如果你是一般民眾，你只要有3～6個外科口罩，在需要出入醫院時備用，其他時候都用不織布口罩就夠。」

請繼續往下閱讀...

醫師解釋，真正需要口罩的是醫療人員及特殊工作人員，但這些人都已有政府的優先配給。他進一步透露，可能有人會認為「但就是有人在排隊！」排隊不代表真的缺，有時只是過度擔心或分配問題，「分配永遠不可能做到百分之百有效率，只能逐步繼續優化。你去排衛生紙的時候，也不代表台灣真的缺衛生紙了，不是嗎？」

▲▼蔡英文發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

▲蔡英文總統發表敞廳談話。（圖／翻攝總統府直播）

台灣「缺口罩」已是個不存在的問題。醫師認為，若大家對口罩使用有正確認知，大家可以使用不織布口罩，在必要時也有足夠外科口罩可使用，甚至台灣現在也有能力提供口罩予民眾寄到國外的二等親以內的親人。

另外，針對台灣口罩生產量，醫師表示，目前每天有1350萬個，若單筆一次性捐出1千萬片口罩給急需國家的醫療人員，對台灣疫情控制完全不影響，「但對這些國家的醫療人員來說，這根本就是天降甘霖。先自助，然後有能力的時候努力幫助別人，這就是台灣人的精神。」

然而，對於捐口罩一事，也出現民眾抱怨「為什麼還要排隊、為什麼不能一次買一盒？」醫師無奈地說，其實可以抱怨買口罩要排隊、還有一次想買很多個，真是超奢侈的要求，「你如果看看那些連醫療人員都沒口罩的國家，再想想自己的要求，多數人都會覺得良心過意不去的。」

醫師回憶，過去在德、英、美國的醫療體系當過交換醫師，「看到當初一起工作，對我們這些台灣交換生很友善的人們現在面臨的慘況，如果不是政府還有限制，我都想把我自己多出的外科口罩捐給他們了。」

▲▼義大利醫護人員運送病患,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／路透）

▲義大利近來傳出醫療人員防護設備不足的問題。（圖／路透）

醫師認為，在嚴峻疫情前，最能看出一個人，甚至一個國家、一個民族的素質與高度，截至目前而言，「台灣人的整體表現讓我們覺得非常光榮。」他更開心地說，捐贈1千萬個口罩，對台灣絕對是好事，救了他國的醫護人員，等於救了更多需要醫護救治的民眾，功德無量。

提到捐口罩所產生的顧慮，醫師坦言只有一個，「就是醫療口罩的品質，絕對不能出現問題！」否則對友邦不好意思。最後，他也信心喊話，送禮絕不能送有問題的瑕疵品，「但對台灣製造的品質，我們都很有信心啦！」

該篇貼文PO出後不到一天時間，就湧進1.1萬網友按讚表達支持：「台灣真的說到做到，先自救再救人的時機點也到了，人真的要知足，也要寬心，更別當害群之馬，才是真台灣人的表現」「支持！畢竟世界真的需要大家幫忙」「讓世界看見台灣～」「非常贊成，台灣大家真的夠用，那些連醫護人員都沒有口罩用的，我們應該盡我們的能力幫助他們」「贊成喔！世界安全了，台灣才會真的安全！」

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