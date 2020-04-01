沒有這種弟弟！家屬拒領翁仁賢遺體　胞兄冷喊：不把他當家人

記者邱茀濱／綜合報導

桃園男子翁仁賢2016年除夕夜趁家人圍爐時，潑汽油縱火燒死6名至親，去年7月被高院判處死刑，今（1）日晚間8時38分槍決伏法，法醫9時確認死亡。家屬三哥翁仁君接受《ETtoday》電訪表示聽聞後「沒有很特殊的感覺」，因為事件爆發後已經無法把翁仁賢當作家人了。

翁仁賢在家排行老么，2016年2月7日大年夜時，趁著一家十口正在圍爐之際，以事先準備好的寶特瓶、牛奶罐分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝餐桌處的家人淋澆，隨即引火，全家瞬間燒成火海。翁的年邁父母、姪子、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫也不治，另有5名親友灼傷。翁縱火後逃逸，5天後被捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪，提起公訴。

▲翁仁賢槍決伏法。（圖／記者宋良義攝，下同）



三哥翁仁君的一對子女也不幸於那晚葬身火海，他聽聞翁仁賢被槍決後，表示失去至親的痛永遠也放不下，傷痛永遠也無法復原，一輩子不可能原諒對方的行為。翁仁君強調，事發後就當作這個「弟弟」死了，他沒有這種殺人犯家人。

翁仁君稱，犯錯的人要償還代價，但他完全不關心以何種形式執行，翁仁賢的死僅說明此事告一段落，正義究竟有無伸張，他則無確切答案。據悉，家屬拒絕領取翁仁賢的遺體，將直接送往中壢殯儀館。

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