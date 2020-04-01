觀光局陋習害染疫！高官遭降職　月薪還有8.7萬「退休金一樣多」

▲交通部觀光局長周永暉。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待觀光局高官兒子（案277），不幸感染新冠肺炎，並傳染給5歲兒子。交通部緊急將高官調職，降為簡任秘書，桃機旅服中心主任也調離現職。觀光局長周永暉表示，將由觀光局國際組科長曹逸書兼任主任。該名高官調職後官等不變，退休金一樣多，月薪則有87620元，預計高官明年就可退休。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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周永暉表示，這起事件處理確實失當，尤其近期疫情肆虐，觀光局對於防疫也是盡心盡力，加上這兩位主管都十分資深，應有職務認知，他坦言，「他們確實沒有做好」，因此將兩人調職並記大過。

▲觀光局主秘林坤源遭調職。（圖／記者賴文萱攝）

周永暉表示，桃機旅服中心主任一職將由觀光局國際組科長曹逸書兼任，未來將檢視旅服中心的工作任務、標準作業程序等，統一整理內規是否需要檢討，至於原本的張姓主任則調回局裡，作為一般職員。高官的職缺則暫時無人填補。

周永暉表示，觀光局將全力幫助案269與其家人的生活照應，加強落實防疫工作，針對案269，周永暉表示，已請旅服中心同仁代替轉達慰問之意，觀光局也有付出慰問金。

觀光局指出，該名高官原職等為11職等，調任簡任秘書後為10職等；桃機旅服中心主任則是調為8到9職等秘書，免兼主任。昨日已陳報交通部。

交通部表示，高官原職與簡任秘書官等相同，交通部有調任權利，原職包括主管加給等，降職到簡任秘書後，每月月薪約少1萬7680元，不過退休金則沒有影響，因為官等相同。該名高官原職月薪約10萬5300元，降職後少了主管加給，仍有8萬7620元。據了解，該名高官明年就可退休。