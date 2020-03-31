快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

▲板信搶匪持槍劫走80萬現金，躲了1天，警方在桃園龍潭將人逮捕到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市中山區北安路上板信銀行30日上午10時許發生搶案！一名男子持突擊步槍入內掃射，劫走超過80萬元現金後，開著事先竊來的計程車逃逸。警方獲報後立刻擴大搜索，並於同日下午在桃園龜山尋獲搶匪作案用計程車，而經過1天的追查，終於在31日下午3時左右於桃園龍潭逮到這名搶匪。

這起案件發生在30日上午，案發時銀行內女職員在10點41分按下警民連線警鈴悄悄報警，劫匪開槍搶走現金後，另名銀行員則在10點46分致電110報案，報案男銀行員在電話中著急表示：「搶銀行戴口罩、穿黑色上衣、拿綠色布袋，拿M16長槍！」

▲搶匪持長槍進入銀行掃射，一連開了6槍後劫走80萬現金。（圖／記者張君豪翻攝）

警方初步調查，搶匪一共開了6槍，其中5槍先是朝著天花板及監視器掃射，另一槍則朝著保全右大腿擊發，隨後翻進櫃台內搶走超過80萬元現金後，轉身狂奔，並開著事先竊來的計程車逃逸。

警方隨後在下午於桃園龜山尋獲搶匪作案用車輛，而鑑識人員趕赴現場採證，發現搶匪犯案相當細膩，上下計程車有刻意使用衛生紙開關門避免留下指紋，初步研判他開車可能使用手套避免留下跡證。

▲搶匪作案用計程車30日下午在桃園龜山尋獲。（圖／民眾提供）

不過，儘管搶匪在怎麼狡猾，仍敵不過警方法眼，在經過1天的追查，終於在31日下午3時左右於桃園龍潭將搶匪逮捕到案，並起獲1把改造槍枝及剩餘贓款60萬元，但仍不見作案槍枝，警方目前正積極搜索中，至於詳細的案情仍有待進一步調查釐清。

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