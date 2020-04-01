大陸約142萬留學生在海外…急切想回家「已35人確診」！外交部回應了

▲海外留學生急返回大陸避疫。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎已經在全球蔓延，尤其歐美國家疫情越來越險峻，導致在海外留學生和華人紛紛花高價機票回大陸避疫。目前，大陸海外留學人員新冠肺炎確診病例已達35人。大陸外交部發言人31日表示，對需求集中、飛行目的地有疫情防控保障能力的城市，將視情啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時加班和包機。

大陸教育部國際合作與交流司司長、港澳台辦公室主任劉錦30日在記者會上表示，中國在海外留學人員總數約160萬人，目前在國外的約142萬人，「根據駐外使領館報回的情況，截至目前，海外留學人員新冠肺炎確診病例35例，對確診的留學人員，駐外使領館第一時間提供領事保護，積極協助在當地就醫，目前在外確診的留學人員均得到及時診治，其中11人已經痊癒。」

全球疫情多點暴發、持續擴散，一些在海外的中國留學生希望返回中國。對此，外交部發言人也表示，新冠肺炎疫情在海外暴發後，曾專門安排臨時航班先後從伊朗、義大利轉運確有困難的人員有序回國，「外交部指示280多個駐外使領館全面動員起來，同當地中國留學人員建立並保持密切聯繫，及時瞭解他們的訴求和困難，幫助他們解決面臨的各種實際問題。」

這位發言人表示，當前，國內疫情仍有反彈風險，境外疫情的蔓延又給我國疫情防控帶來新的挑戰，「目前還有一些留學人員在當地面臨各種困難，需要返回國內；對需求集中、飛行目的地有疫情防控保障能力的城市，將視情啟動重大航空運輸保障機制，及時開通臨時加班和包機。」

►戴口罩也要記得保養