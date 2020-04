妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

▲教學經驗豐富、極具魅力的UA簽約教練Janet,擁有眾多粉絲學員,其中更包含知名女星,在「UA Trianing 訓練課程」規劃了女性專屬的健身課程。(圖/記者黃克翔攝,下同)



生活中心/綜合報導

運動是增強免疫力、維持身體健康的不二法門,培養運動習慣已成為現代人趨勢,規律運動的人數中女性更是大幅成長,許多女性上班族選擇在下班後去健身房報到,但有些地方交通不便、或是工作時間難配合,UNDER ARMOUR就因應現代人需求,推出「教練宅配服務」,讓上班族們說動就動,只要滿15人即可申請「UAT x 健康企業專案」,動動手指網路下單,教練直送眼前。

近年來「運動美」成為新顯學,健身領導品牌UNDER ARMOUR積極號召大眾重視身體健康、培養運動習慣,除了提供專業的健身裝備之外,更研發科學化的全方位體能訓練系統「UA Training」(UA體能訓練課程,簡稱UAT),課程除標榜「客製化」、「趣味性」外,強調在黃金60分鐘內達到「系統性」、「全身性」的高效運動。在美國已有為數不少的知名運動員在休賽季期間前往美國UA運動訓練中心(UA Performance Center)加強訓練,且證實能增進運動表現。

請繼續往下閱讀...

依照台灣運動人口的需求,品牌提供多樣化的主題運動課程「UAT徒手訓練」、「UAT For Recovery滾筒修復課程」、「UAT For Runner跑者肌力訓練」,其中更因應女性規律運動人數逐年增長,而規劃了「UAT For Woman」的女性專屬課程,結合有氧、芭蕾、瑜珈等專項訓練動作,強化心肺功能、肌力及雕塑線條,同時UA十分重視心志的鍛鍊,強調美由內而外散發,透由運動的過程發掘自我內在並藉此提升女性自信,滿足生理與心理的需求。

▲進階版橋式,能鍛鍊到女性最在意的臀部及大腿後側。



▲久坐的上班族,可以試著延展側腰。



▲做側棒式時,可用彈力帶輔助訓練,增加難度。



▲雙腿之間夾瑜伽球,對訓練大腿內側頗有幫助。



▲藉由輔助器材鍛鍊核心肌群,女孩最煩惱的肉肉腹部也能輕鬆剷除。



UA簽約教練Janet表示,近年來越來越多女生愛運動,是很好的事情,不只可以讓自己體態更好,也能在健身過程中產生自信心,針對女性運動習慣,她也分享健身時「環境舒適度」跟「教練的專業度」都是關鍵,許多女孩對自己的體態感到不滿意,會擔心自己肢體不協調、身材不好,但專業的教練能給予正向回饋,幫女孩們建立自信心,也因為Janet出眾的個人魅力與專業知識,吸引不少女孩指名想上她的課,就連身兼演員、歌手、設計師,又擁有魔鬼身材的藝人林珈安,和外型亮眼、才華洋溢的女星瑞瑪席丹都是她的學生。

Janet的專項為Barre,是一種有氧跟無氧交替的運動,透由小幅度的定點訓練動作刺激深層的小肌群,而UAT超過百位的認證教練各自擁有不同專長,如「瑜珈」、「泰拳」、「壺鈴」、「有氧拳擊」⋯⋯等,課程會依照教練專長以及現場學員的年齡、性別、運動習慣提供客製化的訓練內容。「UAT x 健康企業專案」自2019年開始推行,至今已超過千名學員參與,課程滿意度更高達98%,今年因應疫情更開放戶外場地訓練,且不限於同企業,只要揪滿15人,報名即可享教練定點服務,女孩們趕緊揪姐妹一起動起來。

報名網址:https://ua-iwill.com/event/cont?page=1&nid=8