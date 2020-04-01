妳也能擁有夢幻馬甲線！UAT教練客製化訓練菜單　連女神都是她教出來的

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▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲教學經驗豐富、極具魅力的UA簽約教練Janet，擁有眾多粉絲學員，其中更包含知名女星，在「UA Trianing 訓練課程」規劃了女性專屬的健身課程。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

運動是增強免疫力、維持身體健康的不二法門，培養運動習慣已成為現代人趨勢，規律運動的人數中女性更是大幅成長，許多女性上班族選擇在下班後去健身房報到，但有些地方交通不便、或是工作時間難配合，UNDER ARMOUR就因應現代人需求，推出「教練宅配服務」，讓上班族們說動就動，只要滿15人即可申請「UAT x 健康企業專案」，動動手指網路下單，教練直送眼前。

近年來「運動美」成為新顯學，健身領導品牌UNDER ARMOUR積極號召大眾重視身體健康、培養運動習慣，除了提供專業的健身裝備之外，更研發科學化的全方位體能訓練系統「UA Training」（UA體能訓練課程，簡稱UAT），課程除標榜「客製化」、「趣味性」外，強調在黃金60分鐘內達到「系統性」、「全身性」的高效運動。在美國已有為數不少的知名運動員在休賽季期間前往美國UA運動訓練中心（UA Performance Center）加強訓練，且證實能增進運動表現。

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▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

依照台灣運動人口的需求，品牌提供多樣化的主題運動課程「UAT徒手訓練」、「UAT For Recovery滾筒修復課程」、「UAT For Runner跑者肌力訓練」，其中更因應女性規律運動人數逐年增長，而規劃了「UAT For Woman」的女性專屬課程，結合有氧、芭蕾、瑜珈等專項訓練動作，強化心肺功能、肌力及雕塑線條，同時UA十分重視心志的鍛鍊，強調美由內而外散發，透由運動的過程發掘自我內在並藉此提升女性自信，滿足生理與心理的需求。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲進階版橋式，能鍛鍊到女性最在意的臀部及大腿後側。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲久坐的上班族，可以試著延展側腰。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲做側棒式時，可用彈力帶輔助訓練，增加難度。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲雙腿之間夾瑜伽球，對訓練大腿內側頗有幫助。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲藉由輔助器材鍛鍊核心肌群，女孩最煩惱的肉肉腹部也能輕鬆剷除。

UA簽約教練Janet表示，近年來越來越多女生愛運動，是很好的事情，不只可以讓自己體態更好，也能在健身過程中產生自信心，針對女性運動習慣，她也分享健身時「環境舒適度」跟「教練的專業度」都是關鍵，許多女孩對自己的體態感到不滿意，會擔心自己肢體不協調、身材不好，但專業的教練能給予正向回饋，幫女孩們建立自信心，也因為Janet出眾的個人魅力與專業知識，吸引不少女孩指名想上她的課，就連身兼演員、歌手、設計師，又擁有魔鬼身材的藝人林珈安，和外型亮眼、才華洋溢的女星瑞瑪席丹都是她的學生。

▲▼UNDER ARMOUR健身教練採訪。（圖／記者黃克翔攝）

Janet的專項為Barre，是一種有氧跟無氧交替的運動，透由小幅度的定點訓練動作刺激深層的小肌群，而UAT超過百位的認證教練各自擁有不同專長，如「瑜珈」、「泰拳」、「壺鈴」、「有氧拳擊」⋯⋯等，課程會依照教練專長以及現場學員的年齡、性別、運動習慣提供客製化的訓練內容。「UAT x 健康企業專案」自2019年開始推行，至今已超過千名學員參與，課程滿意度更高達98%，今年因應疫情更開放戶外場地訓練，且不限於同企業，只要揪滿15人，報名即可享教練定點服務，女孩們趕緊揪姐妹一起動起來。

報名網址：https://ua-iwill.com/event/cont?page=1&nid=8

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