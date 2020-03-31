在台北市拔槍掃射！他搶奪銀行80萬　8特警「全副武裝」押送犯人進警局

記者張君豪、黃彥傑、陳雕文／台北報導

北市中山區北安路上板信銀行30日上午10時許發生搶案！一名男子持突擊步槍入內掃射，劫走80萬元現金後，開著竊得的計程車逃逸。警方在31日下午3時左右於桃園龍潭逮到搶匪，於晚間7點左右由8名全副武裝的特警押進中山分局。警方將於明早製作犯人筆錄，以釐清案情。

▲特警全副武裝押送人犯。（圖／記者黃彥傑攝）

這起案件發生在30日上午，案發時銀行內女職員在10點41分按下警民連線警鈴悄悄報警，劫匪開槍搶走現金後，另名銀行員則在10點46分致電110報案，報案男銀行員在電話中著急表示：「搶銀行戴口罩、穿黑色上衣、拿綠色布袋，拿M16長槍！」

警方初步調查，搶匪一共開了6槍，其中5槍先是朝著天花板及監視器掃射，另一槍則朝著保全右大腿擊發，隨後翻進櫃台內搶走超過80萬元現金後，轉身狂奔，並開著事先竊來的計程車逃逸。

▲板信搶匪落網。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方隨後在下午於桃園龜山尋獲搶匪作案用車輛，而鑑識人員趕赴現場採證，發現搶匪犯案相當細膩，上下計程車有刻意使用衛生紙開關門避免留下指紋，初步研判他開車可能使用手套避免留下跡證。經過1天的搜索，警方於31日下午3時許，趁著嫌犯於統一超商停車欲下車購物時將其逮捕，而現場有查獲手槍一支。

經初步調查，40多歲的陳姓男子，有強盜及槍砲前科，而警方到他龍潭的家中搜索後，起獲了一把改造90手槍以及剩餘的贓款，目前金額粗估金額約5、60萬。

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