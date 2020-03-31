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陸國家衛健委：將毫無保留分享防疫策略「跟所有國家一樣感同身受」

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▲▼第二批中國抗疫醫療專家組18日抵米蘭機場。（圖／翻攝新華社）

▲大陸派出醫療專家組赴義大利。（圖／新華網）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，大陸近期向多國提供了各方面援助，大陸國家衛健委主任馬曉偉31日表示，將毫無保留地分享中國的防控策略，方法、技術、標準和案例，「希望相關國家和地區也能夠同一起分享相關的經驗，早日遏制疫情蔓延的勢頭，共同維護全球安全。」

馬曉偉在記者會上指出，這場新冠肺炎疫情是21世紀全人類面臨的困難，特別需要各國加強合作，凝聚合力，攜手構築最嚴密的聯防聯控網絡，「前一時期，中國抗疫鬥爭得到國際社會的廣泛支持，很多國家、地區和國際組織向中國表示慰問，捐贈防疫物資，給予我們有力的支持。」

▼大陸國家衛健委。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸國家衛健委記者會。（圖／翻攝自《中新社》）

馬曉偉說，當前，中國的疫情防控工作剛剛走出最困難、最艱鉅的階段，「我們同所有遭遇疫情侵襲的國家和地區一樣感同身受。」

馬曉偉提到，近期在中央統一部署下，已向義大大利、塞爾維亞、柬埔寨、巴基斯坦、委內瑞拉、寮國等國家派遣專家組，提供防疫指導與諮詢，向有關國家和地區援助了大量的核酸檢測試劑盒、抗病毒藥物、中藥、呼吸機、監護儀等醫療物資和設備以及醫用防護服、口罩等防護用品，專門建立在線知識中心，向全球開放，「與世界衛生組織舉辦國際通報會，與一百多個國家和地區舉辦了40多場遠程視頻技術交流會議，精準對接，深入交流。」

馬曉偉還說，中國還向世界衛生組織捐款兩千萬美元，支持世衛組織協調全球抗擊疫情行動，幫助發展中國家，提高公共衛生應急能力。這些舉措讓國際社會看到一個眾志成城、逆境奮進的中國，更看到一個擔當有為、造福世界的中國，「我們更深刻理解了習近平主席關於『人類命運共同體』這一跨越時空、宏偉構想的重大現實意義。」

▼東方航空班機載運醫療專家及物資赴義大利。（圖／翻攝人民日報）

▲大陸派出醫療專家及攜帶31噸醫療物資支援義大利抗疫。（圖／翻攝澎湃新聞）

馬曉偉表示，3月26日，習近平在20國集團應對新冠肺炎特別峰會發表的重要講話，秉持人類命運共同體的理念，對於全面加強國際合作提出了一系列重要主張，給世界注入巨大信心和力量。

他表示，國家衛生健康委將認真落實習近平四點倡議和特別峰會聲明的精神，繼續深化國際合作，堅定支持世界衛生組織發揮領導作用，支持20國集團加強信息溝通、政策協調和行動配合，積極籌備參加20國集團衛生部長會議，深入開展藥物、疫苗和防疫的合作，在中日韓合作機制、中國東盟合作機制、上合組織等區域和多邊組織框架下，強化聯防聯控網絡，指導分佈在50多個國家的援外醫療隊協助所在國開展疫情防控。

馬曉偉強調，很多國家的疫情防控措施對中國也有借鑒意義，中國也將毫無保留地分享中國的防控策略，方法、技術、標準和案例，希望相關國家和地區也能夠同一起分享相關的經驗，早日遏制疫情蔓延的勢頭，共同維護全球安全。

▲中國醫療專家組前往義大利協助新冠肺炎疫情。（圖／翻攝自環球網）

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