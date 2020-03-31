僑胞「二等親不在台灣」無法寄口罩　陳時中接到電話後回應了





▲僑委會31日與全球駐外僑務人員召開視訊會議。（圖／僑委會提供）

記者袁茵／台北報導

台灣口罩產能逐漸提升，中央流行疫情指揮中心30日宣布，自4月9日起，台灣民眾可以郵寄口罩給海外二等親使用，但只能每兩個月寄30片。對此，僑委會委員長吳新興在31日中午直接聯繫指揮中心指揮官陳時中，而陳時中也表示會研擬後續可能辦法。

為了加強瞭解海外僑界對於疫情物資的需求，僑務委員會委員長吳新興31日與該會全球駐外人員，召開視訊會議，除了傳達政府口罩海外郵寄新政外，駐外同仁也反映僑界當前對於疫情的看法和建議。

視訊會議中，僑委會駐外人員表示，海外僑胞對於政府願意照顧海外僑胞表達感謝，不過也有許多僑胞反映，他們在台灣已無二等親可以幫忙寄送口罩，是否能有其他配套作法？另外，海外也有許多堅定支持中華民國台灣的傳統僑社僑胞反映，他們在台灣已無親人，希望政府也能照顧他們的需求。

對此，吳新興表示，31日中午已與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中聯繫商討，陳時中也表示已瞭解海外僑胞需求，會積極研擬後續可能辦法，彰顯政府照顧海外僑胞的決心。

此外，除了期盼政府伸出援手以外，東南亞、大洋洲地區不少台商及當地社團也積極自助助人。吳新興表示，東南亞地區是我國台商聚集最多的重鎮，製造業發達，因應疫情，僑委會協調當地許多製造業台商自產口罩，以及透過適當管道購入口罩以提供當地僑界使用，目前已部分緩解當地僑胞的口罩需求。

除了醫療用口罩送海外僑胞使用外，吳新興在31日視訊會議中詢問，有關全球僑胞將布口罩逐步寄送海外使用的需求狀況，僑委會將在近日之內調查確實數量之後，展開具體行動，將布口罩逐步寄送海外僑界使用。最後，吳新興也十分感謝過去這段時間全球僑台商慷慨捐輸，幫助政府在各僑居國解決僑界口罩問題，照顧僑胞，功德無量。

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