陳時中：「社交距離1公尺」今天馬上宣布！　呼籲民眾從現在開始練習

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎持續延燒，目前截止30日台灣病例數已達306例。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會以1公尺為社交距離範圍，而他也在媒體採訪時示範，並呼籲民眾練習。

【14:30更新】

另外，陳時中也於31日流行疫情指揮中心記者會正式宣布，非特定空間內的社交距離，應保持室外1公尺、室內1.5公尺，如果有區域比較特別，無法維持這樣距離，一定要戴口罩。

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▲陳時中呼籲，民眾可以現在開始練習。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

陳時中除了在媒體面前示範以外，同時也呼籲大眾，「相隔一公尺，我們政府馬上今天中午就要宣布，我們現在就要開始來練習。我們對於社區感染的重視，必然人跟人距離，要在安全距離範圍之外，會比較好，這需要練習。」此外，陳時中也提到，「有媒體詢問怎麼執行、怎麼罰，政府不會第一步就想到要怎麼罰，政府第一步要想設身處地，大家怎麼樣做得到，我們需要一點磨合期、一點練習，慢慢大家會習慣，習慣後有明知故犯情況，如果像我跟你說我們要距離1公尺，你硬要靠過來，這時候我就可以來舉發。」

此外，陳時中也提到，「我相信我們台灣人民水準很高，我們也看到國外疫情這麼嚴重，如果我們不從自身把它做好、嚴格遵守相關規定，這樣必然就會慘，政府怎麼罰都沒有用，所以我們現在社交距離方向，有些地方沒辦法，比如捷運、交通工具，那個情況我們大家就把口罩戴起來吧。」

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