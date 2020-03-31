快訊／印尼禁止外國人入境、過境　端嚴厲措施防擴散！

▲印尼端出嚴厲措施。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐，東南亞地區疫情也相當嚴重，印尼政府31日宣布，印尼政府已決定禁止外國人在印尼入境、過境，以防新冠肺炎擴散。

印尼外交部指出，擁有居留許可和外交訪問的外國人，不在此限，補充政策、措施將在稍晚公布。印尼截至31日午間，確診人數為1414人，死亡病例122例，總統佐科威（Joko Widodo）雖表示只有中央有權決定是否封城，不過包括雅加達在內，至少有5個地方實施不同的管制。為了遏制疫情擴散，雅加達宣布延長緊急狀態到4月19日，關閉學校和公共場所的的措施也一併延長。

擁有3000萬人口的大雅加達地區的病例佔總病例的2/3，省長安尼斯（Anies Baswedan）也呼籲市民，沒事千萬不要出門獲釋離開雅加達，「要為所有可能性做好應對」。