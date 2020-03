快訊／印尼禁止外國人入境、過境　端嚴厲措施防擴散！

▲印尼端出嚴厲措施。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐,東南亞地區疫情也相當嚴重,印尼政府31日宣布,印尼政府已決定禁止外國人在印尼入境、過境,以防新冠肺炎擴散。

印尼外交部指出,擁有居留許可和外交訪問的外國人,不在此限,補充政策、措施將在稍晚公布。印尼截至31日午間,確診人數為1414人,死亡病例122例,總統佐科威(Joko Widodo)雖表示只有中央有權決定是否封城,不過包括雅加達在內,至少有5個地方實施不同的管制。為了遏制疫情擴散,雅加達宣布延長緊急狀態到4月19日,關閉學校和公共場所的的措施也一併延長。

擁有3000萬人口的大雅加達地區的病例佔總病例的2/3,省長安尼斯(Anies Baswedan)也呼籲市民,沒事千萬不要出門獲釋離開雅加達,「要為所有可能性做好應對」。

Indonesia to suspend all foreign arrivals, barring a few exceptions https://t.co/4J0RFSicIq pic.twitter.com/05cQNsyF9Z