本土病例案307曾和「案122土耳其境外移入」聚餐！　發燒、肺炎確診染疫

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增16例新冠肺炎病例，分別為14例境外移入及2例本土。本土個案分別為70多歲男性（案307）及20多歲男性（案322），近期均無出國史。其中案307曾與案122（土耳其境外移入）聚餐，研判可能因此染疫。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

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指揮官陳時中指出，案307在3月25日因胸悶、肌肉痠痛等症狀至診所就醫，3月26日及28日因發燒分別至診所及醫院就醫，因診斷有肺炎情形收治住院並採檢通報，於今日確診，目前已初步掌握接觸者共46人。

另外，今日新增14例境外移入個案為7男7女，年齡20多歲至60多歲，入境日介於3月16日至29日，發病日介於3月1日至3月27日；個案發病前活動地為美國、英國、冰島、法國、瑞士、泰國及菲律賓，出國目的多為工作或就學。

案315與案257、258、300就讀英國同一所學校，返國前曾與案258及案300接觸。案315於3月22日入境時無不適症狀，25日發病，27日由衛生單位安排採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共4人確診。

案318長期於法國就學，3月17日入境，因與案112搭乘同班機返國，因此列為接觸者，案318於3月27日發病，28日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

而案321於2月9日至3月20日至瑞士工作，返國迄今雖無任何不適症狀，但由於同行者中已有1人（案294）確診，且案294表示瑞士工作場所曾有當地人出現發燒症狀，為求慎重，衛生單位於3月29日安排案321至醫院採檢，並於今日確診。

▲0331新增16案例。（圖／截自衛生福利部）





▲0331新增16例關係圖。（圖／陳昱璇製）