美新冠肺炎死亡數飆破3千　夏威夷鐵腕加碼「跨島需隔離14天」明起生效

▲截至當地30日，夏威夷確診人數增至204人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全美新冠肺炎（COVID-19）確診病例衝破16.4萬，至少3040人死亡，約莫75%人被告知要待在家中。為了應對疫情，美國夏威夷州政府祭出新一波嚴格措施，要求往來8個主要島嶼之間的人也要進行為期14天的自我隔離，自當地4月1日起生效，至少持續至30日。

綜合CNN、檀香山星廣報等美媒報導，夏威夷先前多達80%的確診病患與旅遊史有關，讓州長伊格（David Ige）22日宣布啟動入境強制隔離措施，違者最高將面臨5000美元（約新台幣15萬2500元）罰款及1年牢獄監禁。但衛生部官員布魯斯安德森（Bruce Anderson）如今透露，近期發現越來越多沒有旅遊史的案例，「顯然，我們現在更關注與本地感染有關的案例。」

▲美國夏威夷州長伊格（David Ige）。（圖／達志影像／美聯社）

根據伊格最新發布的措施，往來8個主要島嶼之間的人也要進行14天自我隔離，自當地4月1日起生效，至少持續至30日。夏威夷新冠肺炎預防聯絡員兼醫師喬許格林（Josh Green）30日坦言，若社會大眾不遵守隔離令，感染率將會急遽攀升。

截至當地30日，夏威夷確診人數增至204人，並未出現死亡案例。自從夏威夷實施入境強制隔離檢疫措施以來，旅客數大幅下滑，多數飯店業者暫停營運；統計顯示，在強制隔離措施上路的第4天，自機場入境的人數為826人，其中167人是旅客。

美國約翰霍普金斯大學疫情統計網站顯示，全美已經有3040因新冠肺炎病逝，光是紐約市就占了914人。福斯新聞指出，紐約目前已有超過6.7萬人染疫，是全美疫情重災區。

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