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美傳染病專家認秋季恐爆「第2波疫情」　川普：未來30天是關鍵

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▲▼美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇預測美國疫情會再度爆發。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）30日預測，美國將於今年秋季再次爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情。但他指出，若病毒又一次來襲，屆時情況會非常不同，美方已有能力可以應對。

《紐約郵報》報導，佛奇也是白宮冠狀病毒工作小組成員，他30日透過記者會表示，他預測美國將於秋季面臨另一波疫情爆發，然而到了那時，國家已更有能力可以對抗這種疾病。

當時有記者詢問，冠狀病毒疫情是否可能會在幾個季節後再次出現，佛奇回答，「事實上，考量到病毒的傳播程度，我預期這會真的發生。」但他也很快指出，美國的能力屆時已經提升，可以大幅檢驗、識別、隔離與追蹤。

佛奇還補充，用於新冠病毒的治療已展開臨床試驗階段，到了秋天，有望可以派上用場，此外，政府也在研發疫苗以及其他多個候選疫苗。他認為，現在所經歷的不僅成為教訓，也將發展出可以利用的東西，這些東西是以前美國沒有的。

美國疫情嚴峻，截至31日上午，已有超過16萬起病例、3040死亡，尤其紐約州成為重災區。總統川普昨日告訴記者，他相信未來30天是關鍵，每個人都有自己的責任；他已經延長社交距離方針直到4月30日。

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