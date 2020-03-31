英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

▲威廉王子曾在東英格蘭空中急救隊駕駛救援直昇機。（圖／取自取自The Royal Family）



記者張方瑀／ˇ綜合報導

英國新冠肺炎感染人數超過2萬人，就連王儲查爾斯、首相強生、衛生大臣漢考克也都確診，當地醫護人員也陷入設備、人力短缺的困境，就有消息指出，威廉王子有意重返空中救護隊，替防疫盡一份心力。

根據《每日郵報》報導，37歲的威廉王子（Prince William）在2015年至2017年期間，曾在東英格蘭空中急救隊（East Anglian Air Ambulance）駕駛救援直昇機長達18個月。而在新冠肺炎疫情爆發後，他也多次表達想重返救護隊的意願，但消息人士指出，以現階段的情況來看，威廉王子想重回救護隊可能不太容易。

The Duke: "When I put my air ambulance hat on, and I come here and I fly, I’m one of the team.” #NAAW2016 pic.twitter.com/PJGIYmLpmL — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 20, 2016

消息人士表示，考量到查爾斯王儲（Prince Charles）感染新冠肺炎後的身體狀況、哈利（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）卸下王室身分長居北美，還有安德魯王子（Prince Andrew）捲入性醜聞後，也暫停履行所有王室公務，威廉王子的地位在此刻更顯得重要。

英國目前確診人數達2萬2000多人，死亡數也超過1400人，首相強生（Boris Johnson）更曾警告，英國只要2到3周時間就能成為下一個義大利，國民保健服務（NHS）可能會被壓垮。