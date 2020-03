英國疫情升溫！醫護人力短缺　威廉王子有意重返「空中救援隊」　

▲威廉王子曾在東英格蘭空中急救隊駕駛救援直昇機。(圖/取自取自The Royal Family)



記者張方瑀/ˇ綜合報導

英國新冠肺炎感染人數超過2萬人,就連王儲查爾斯、首相強生、衛生大臣漢考克也都確診,當地醫護人員也陷入設備、人力短缺的困境,就有消息指出,威廉王子有意重返空中救護隊,替防疫盡一份心力。

根據《每日郵報》報導,37歲的威廉王子(Prince William)在2015年至2017年期間,曾在東英格蘭空中急救隊(East Anglian Air Ambulance)駕駛救援直昇機長達18個月。而在新冠肺炎疫情爆發後,他也多次表達想重返救護隊的意願,但消息人士指出,以現階段的情況來看,威廉王子想重回救護隊可能不太容易。

The Duke: "When I put my air ambulance hat on, and I come here and I fly, I’m one of the team.” #NAAW2016 pic.twitter.com/PJGIYmLpmL