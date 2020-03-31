板信銀行搶案...葉毓蘭「提4項疫情隱憂」喊話：內政部長、警政署長趕快回魂

▲搶匪持槍搶銀行。（圖／記者張君豪翻攝）

突發中心／台北報導

台北市中山區北安路上板信銀行30日上午10點多發生搶案！一名男子持M16步槍入內掃射，劫走超過80萬元現金後逃逸，過程中保全右大腿遭子彈擊中，而搶匪囂張的行徑，也引發社會嘩然。對此，葉毓蘭也在臉書提出4點看法。

葉毓蘭在臉書表示，「昨天台北市大直發生持械搶劫銀行的重大治安事件，有幾個心得」，而她也將心得歸類出4大重點。除此之外，葉毓蘭也在貼文底下特別註記，要「內政部長警政署長趕快回魂」。

葉毓蘭臉書貼文如下：

昨天台北市大直發生持械搶劫銀行的重大治安事件，有幾個心得：

1.經濟與犯罪的關係一向緊密，尤其這種以掠奪財物為標的的暴力犯罪，正所謂的飽暖思淫慾，飢寒起盜心。疫情對各行各業的影響太嚴重，當大家都不再消費，許多產業都稱不下去，搶奪、搶劫、甚至擄人勒贖的犯罪必然會伺機而起，小心模仿效應。

2.現在的戴口罩，等於是讓犯罪者的匿名性提升，也形成另一個難以防範、偵查難度增加因素。警方必須要更加把勁，唯有迅速偵破，才能夠嚇阻趁疫打劫的歪風。

3.因為國門大開，歐美返台國人沒有控管，也因為醫療負荷有限，所以沒有採取集體檢疫隔離，而是採居家隔離，幾乎絕大多數的責任都家到各地的員警身上了。因為主政的衛生局官員與村里長、幹事有上下班，只有警察是7/24全年無休，協辦變主辦。但是檢疫手機的發報系統故障頻傳，經常錯發，員警們疲於奔命，不知警力有無排擠?重點是:現在執行檢疫隔離任務的地方警察，防護裝備是否有升級?是否有充足發給? 未來在申請防疫特別條例的補助、獎勵時，不知道主政的衛福部與衛生局官員記不記得警察的付出與辛苦?

4.昨天的銀行搶案，搶匪持長槍作案，精采度堪比好萊塢警匪片。然，警察的防彈背心不足的情況已到無法應勤週轉使用了，倘若遭或逮捕遇犯嫌發生駁火時，恐使第一線執勤同仁蒙受重大危害。警政署恐怕不能再以採購程序搪塞，再等到六月交貨，應該緊急協調廠商分批供貨，以應需要。

#疫情嚴峻，治安挑戰艱難

#內政部長警政署長趕快回魂

►我沒有遲到，是時間遲到了！