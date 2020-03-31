新冠肺炎患者呼吸聲曝光　沉重急促夾雜「濕囉音、爆裂音」

▲正常肺部呼吸和新冠肺炎患者的呼吸波段觀察。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎患者呼吸聲和一般健康民眾相比，聲音比較雜，有時還夾雜爆音、濕囉音，這是科技部年度新創「十酷科技」的其中之一──「AI連續輔助聽診系統」所錄下的聲音。這套系統讓醫師可遠端掌握患者的呼吸狀況，不需要像傳統聽診器一樣得近距離接觸患者，降低傳染風險。

《東森新聞》報導，聿信醫療將聲音轉化為視覺效果，研發出這套AI系統，只要在患者胸部貼上貼片，連結主機就可以回傳雲端，不用接觸到患者，還曾用在新冠肺炎患者身上。

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拉長波段觀察，正常人的肺部波段均勻，沒有異狀，呼吸頻譜細長綿密；而新冠肺炎患者呼吸急促，聲音多了沉重的雜音，呼吸間會出現濕囉音、氣喘和阻塞現象，頻譜間隔較短，代表肺部出現異常可能受到感染，有時隱約可聽到輕微爆裂音，呼氣吐氣之間輕重不一，聽得出來些微喘氣。

▼「AI連續輔助聽診系統」降低醫護人員感染風險。（圖／東森新聞）

「AI連續輔助聽診系統」可幫助醫師了解患者情況，今年還獲得科技部「台灣10家最酷科技新創」，已有醫學中心開始引進，避免醫護人員近距離接觸病患。

這套系統操作簡單，甚至能在病房外面進行遠端監控。聿信醫療臨床總監賴彥均表示，一名醫護人員必須做一對多個照護時，遠端系統會一次看很多病人的照護情形，對醫護來說可省掉很多心力，能一次看到不同病人的不同變化。

傳統醫師聽診要和患者近距離接觸，疫情蔓延難免有感染風險；面對新冠病毒，科技部新的聽診方式正好派上用場，守護醫事人員第一道防疫陣線。

▼「AI連續輔助聽診系統」降低醫護人員感染風險。（圖／東森新聞）