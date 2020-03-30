交部薪資補貼計程車、遊覽車司機「方案出爐」　每人每月發1萬元

▲計程司機生計受疫情影響，交通部擬薪資補貼，每月一人一萬，可拿3個月。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，交通部連續3個月，針對旅行社每家補貼10萬元，另針對觀光從業人員每人每月補貼1萬元。針對同樣受到影響的計程車、遊覽車司機，交通部也擬納入補貼名單，比照觀光從業人員模式辦理，每人每月補貼1萬元，預計4月中旬前同步上路。

交通部針對每家旅行社，補貼10萬元營運負擔補貼，連續3個月共補30萬元，分公司每家每月則可補5萬元，據交通部統計，至2月底全國共3990家旅行社，分公司850家，經費初估10.6億元。

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員工薪資補貼部分，交通部將針對旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月1萬元，連續補貼3個月，每人可得3萬元。若觀光業者每月報名人才培訓計畫，上滿每月可得18960元補貼，等於每人連續3月可得48960元。行政院先前也該方案加碼，補助員工每月薪資4成，上限新台幣2萬元。

但同樣生計受到影響的計程車、遊覽車也喊苦，加上沒有雇主，生計受到嚴重衝擊，後續還可能會被後續車貸壓垮，因此交通部長林佳龍也提議比照觀光從業人員模式辦理，每人每月補貼1萬元，連續補貼3個月。據了解，因為所需經費不小，部長有在跟行政院討論，並獲得總統蔡英文大方向支持。

據統計，目前計程車司機約9萬多人、遊覽車司機1.6萬人，總數超過10萬人，上路時程希望可以跟觀光旅宿業同時上路，預計4月上中旬。

▲西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半。（圖／記者呂佳賢攝）