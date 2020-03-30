TAG HEUER智能腕錶動手玩：奢華錶愛好者的智慧新選擇

▲TAG HEUER CONNECTED智能腕錶動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

雖說傳統錶與智慧錶是兩個不同的領域，不過傳統錶的市場卻逐年被智慧錶產品蠶食，因此早在幾年前瑞士奢華錶製造商泰格豪雅（TAG HEUER）也開始推出了智慧錶產品。《ETtoday新聞雲》記者本次取得了TAG HEUER CONNECTED智能腕錶進行拍攝，提供還在觀望智慧錶，卻又不想放棄傳統奢華錶的消費者一個新選擇。

TAG HEUER CONNECTED智能腕錶算是一個結合了傳統錶與智慧錶二者優點的產品；這支錶的錶面與智慧錶一樣，採用觸控式螢幕，不過外型卻是採用了傳統的圓形設計，光是外型為圓形就打中了不少人的心。

而在錶殼的材質選擇上，TAG HEUER CONNECTED智能腕錶推出了拋光精鋼與圓形鈦兩種錶殼選擇；而記者這次取得的是拋光精鋼錶殼款式。

▼TAG HEUER CONNECTED智能腕錶結合了傳統錶與智慧錶二者優點。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在充電上，TAG HEUER CONNECTED智能腕錶則是採用錶背接點充電的方式；這款錶其實處處藏有泰格豪雅的Logo，時時提醒你他是「TAG HEUER」，舉例來說，像是其專屬的圓形充電盤上也印有品牌專屬的Logo。

▼在這款智能腕錶的圓形充電盤上，印上了品牌專屬的Logo。（圖／記者邱倢芯攝）

而這支錶專屬圓形充電盤採用的是Type-C接口的充電方式，不但在充電速度上更快，且就算你一時找不到品牌隨附的充電線，也可以使用自己的Type-C充電線進行充電。

▼TAG HEUER CONNECTED智能腕錶專屬圓形充電盤採用的是Type-C接口。（圖／記者邱倢芯攝）

這次記者取得的TAG HEUER CONNECTED智能腕錶，是為黑色橡膠錶帶，錶帶扣頭上印有TAG HEUER的Logo。另外，在錶冠上也同樣印上一個小小的Logo。

▲▼除了充電圓盤，錶帶扣頭與錶冠上也都印有TAG HEUER的Logo。（圖／記者邱倢芯攝）

在重量方面，TAG HEUER CONNECTED智能腕錶的身形較市面上其他錶款來得有份量，重量達109.1克；而目前較多人配戴的智慧錶Apple Watch，重量僅有38.2克。只能說泰格豪雅錶不僅身價有份量（台灣售價為58,900元，Apple Watch一般錶款售價為13,400元），就連重量也要比其他市售錶款來得有存在感。

▲▼TAG HEUER CONNECTED智能腕錶除了售價較一般智慧錶來得高，就連重量上也相當有份量。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在作業系統方面，TAG HEUER CONNECTED智能腕錶是與Google的Wear OS搭配，內建Google Play商店。

▼TAG HEUER CONNECTED智能腕錶搭配Google的Wear OS。（圖／記者邱倢芯攝）

不過，若是要與手機連動，那麼除了要下載TAG HEUER專屬的App外，也要事先下載Wear OS的App；一開始需使用Wear OS App與手錶進行連動，之後才能與TAG HEUER專屬App相互使用。這部分算是使用這支錶較為麻煩的地方。

▼TAG HEUER CONNECTED智能腕錶要與手機連動，必須下載兩款App做搭配。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在使用體驗上，TAG HEUER CONNECTED智能腕錶在滑動螢幕時，不會像是某些智慧錶款一樣「卡卡的」，在撥動錶面時相當滑順，這部分的使用者體驗相當不錯。

另外，因為TAG HEUER CONNECTED智能腕錶是奢華錶的廠商出品，許多會購買奢華錶款的消費者，通常喜好打高爾夫球，因此除了「Fit健身活動」內建的運動項目外，還額外拉出了「TAG HEUER GOLF」的應用程式選項，你在打高爾夫球時，可以即時地顯示分數，並替你的每個擊球動作做出進階統計數據。

▼除了「Fit健身活動」內建的運動項目外，這款錶也特別針對高爾夫球愛好者打造了專屬App。（圖／記者邱倢芯攝）

總結來說，這款錶相當適合平時就喜好奢華錶但又頻頻觀望智慧錶的消費者，因為它除了擁有令人無法放棄的傳統錶外型，以及與衣著的搭配性外，也能同時提供智慧錶的活動紀錄等優點。

▼大多喜愛傳統錶的人是因為其與衣著搭配性高，而這款錶的外型仍保有了傳統錶的設計。（圖／記者邱倢芯攝）