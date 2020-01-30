年後減重難？跟著Garmin「動態教練」動起來

▲年後想減重，卻又懶得上健身房，那就跟著Garmin智慧錶動態教練一起運動。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／台北報導

過年7天連假過去，這次你體重又重了多少？根據衛生福利部國民健康署數據統計，每次年節假期結束，每人平均會胖2公斤左右，想要運動瘦身卻不知從何開始，或是年假結束工作忙碌無法好好空下時間運動嗎？Garmin推薦了Venu與vivoactive 4兩款智慧錶，且他們將化身科技健身小幫手，在家也能運用短暫的空檔進行運動，遠離過年聚餐留在身上的熱量，重拾健康體態。

懶得找教練？錶款內建動態指導動畫

對於許多人來說，想要運動但往往懶得上健身房找教練，只想在YouTube上搜尋影片自我訓練，但找著找著又懶得動了；如果這時手上配戴著Garmin Venu錶款，其內建Garmin螢幕動態指導動畫，不需搜尋影片或請教練進行訓練示範，直接從手錶螢幕即可觀看重訓、有氧、瑜伽及皮拉提斯等訓練動畫。

Venu使用者可從預載的12種螢幕訓練指導中選擇，或者透過手機操作Garmin Connect App個人化設定，選擇希望加強的運動部位，更可延伸百種健身計畫，隨時隨地皆有腕上教練陪伴，居家運動健身沒煩惱。

▼除了在智慧錶螢幕上選擇訓練指導項目，你也可透過手機操作Garmin Connect App個人化設定。（圖／Garmin提供）

Garmin指出，運動減重最重要的是讓自己的身體進入「習慣運動」的模式，一旦告訴身體即將展開運動計劃，要持續下去也會容易些，因此能夠隨時隨地陪伴運動的夥伴是很重要的。

Venu智慧腕錶能幫助錶主隨時隨地記錄生理數據，透過Pulse Ox脈搏血氧資訊及Body Battery身體能量指數功能，追蹤呼吸頻率、月經週期、壓力、睡眠、個人心率、水分補充、壓力指數及更多指標，全面追蹤個人生理數據、健康狀況。

另一方面，vivoactive 4系列錶款亦能掌握身體狀態並鍛鍊體能；此一系列錶款提供全天候健康監測功能，包括呼吸速率追蹤、Body Battery身體能量監測、Pulse Ox血氧感測及其他多項指標。

使用者也可下載Spotify或KKbox播放清單至您的手錶，在訓練時享受不受來電干擾的聆聽經驗。也可選取超過20種的預載運動應用程式，讓運動更多變，還能在手錶螢幕上觀看簡單易讀的肌力、心肺、瑜珈及皮拉提斯訓練動畫。