觀光小鎮空蕩蕩　集集火車站攤商租金打對折紓困

▲新冠肺炎疫情衝擊觀光小鎮，集集鎮公所決定集集火車站旁攤商，租金打對折優惠紓困2個月。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情影響觀光及旅遊樂區、餐飲等相關產業，南投集集鐵路支線，以往每逢假日遊客人潮絡繹不絕，但受疫情衝擊，假日遊客人潮不如往昔。集集鎮公所接獲攤商陳情，決定集集火車站東側攤販區，清潔費打5折優惠2個月，再視疫情影響程度，決定後續紓困方案。

因應新冠肺炎疫情日益嚴峻，政府相關應變及紓困補助措施不停更新。集集鎮長陳紀衡表示，受到疫情影響，各個產業都受到衝擊，也影響集集觀光小鎮的攤商營運。

集集鎮公所接獲火車站旁攤商陳情，最近假日遊客人潮比往常少很多，很多攤商擔心撐不住，日後恐連支付攤位租金或清潔費都有困難。因此鎮公所決定自4月份起，集集火車站東側臨時攤販區，攤商清潔費享5折優惠，打對折2個月，預計約有20多位業者受惠。

集集鎮長陳紀衡表示，民眾因恐懼疫情而減少外出旅遊，觀光人潮減少2至3成，為與攤商共體時艱，推出紓困方案。此外，集集鎮公所也持續宣傳中央政府的紓困方案、並輔導業者申請適合的紓困補助，盼能減低攤商營運負擔，共同度過這波疫情的衝擊。

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