原想擺攤賣小吃！8台青受困武漢變志工...2個多月後：想長期留下來

記者曾俊豪／綜合報導

湖北省武漢預計4月8日解封，來自台灣的小吳跟7名朋友1月下旬抵達武漢，打算在春節燈會擺攤賣小吃，沒想到三天後就封城。小吳說，由於錢都用在攤位上，封城後，大家都很慌，幸好透過政府救助，解決許多問題，之後便決定加入志工行列。這段時間，他們和其他志工一樣，幫封城住戶送菜、送藥、量體溫。

小吳接受《中新社》採訪時回憶，當時大家投資的錢全部用在攤位上，包含器材、裝備、佈景等，加上承租房屋，「大家身上所剩的錢本來就已經沒多少，又遇到這種情況，當下發生的時候，大家心裡都蠻慌的。」

▲小吳跟7名友人因封城受困武漢，上演一場志工版「漢囧」。（圖／中新社授權使用）

幸好，地方台辦與社區工作人員得知小吳等人的情況後，便不時上門詢問情況並提供協助，這樣的舉動，也讓小吳一行的心態有了轉變。小吳說，剛開始發生的時候，因為內心慌張與不安，大部分人都想回去，不過，接受政府單位幫助後，他們看到很多醫護人員的辛勞，便決定要做些什麼。

於是，他們聯繫當地社區的政府官員，請對方安排志工的工作，就這樣，8名來自台灣的年輕人，原本要到武漢擺攤賣小吃，卻輾轉成為新冠肺炎的志工。他們做的工作，並沒有因為「台灣人」的身份而有所不同，這段時間，他們為萬人社區的住戶送過菜、藥跟包裹，探望過獨居老人，也幫封控點的居民測體溫，甚至當了起理髮師。

▲志工工作包含為封城住戶送菜、送藥，甚至測量體溫。（圖／中新社授權使用）



小吳表示，剛封城時，大家曾熱切期盼回家，不過，擔任志工這麼長一段時間，「現在都想留在武漢。」他的同伴小趙則提到，那個時候接受到政府的關心、關懷和協助，因此希望利用自己的時間做些對大眾有幫助的事情。

武漢開發區薛峰社區居委會委員魏霜霞受訪時提到，一些居民得知志工是台胞，驚訝之餘也感嘆「果然兩岸是一家親」，還有人甚至邀請他們疫情過後上家吃飯。「兩岸一家親血濃於水，剛才那個年紀比較大的台胞還跟我說，想申請下辦台胞居住證，就是說想長期的留在這裡。」

▲幫住戶剪頭髮也是志工工作的一環。（圖／中新社授權使用）