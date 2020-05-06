快訊／新MBA、iPad Pro台官網開放預訂　最快5/15送貨到家

▲新MacBook Air現在於官網預定，最快5/16就會送貨到家。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

台灣果粉們心心念念的最新MacBook Air與iPad Pro終於在官網上開賣了！在4月時，《ETtoday新聞雲》記者曾報導過，新版MacBook Air與iPad Pro前後通過NCC電檢，兩款產品有機會一同開賣，而今日稍早，台灣官網已悄悄開放產品訂購。

這次新版MacBook Air起價為31,900元；MacBook Air這次首次搭載了4核心處理器，可提升眾多日常活動的處理速度，包括整理照片、製作簡報及編輯影片。且配備了第10 代Intel Core處理器，最高可達1.2GHz 4核心Core i7，Turbo Boost速度最高可達3.8GHz，提供比上一代快達兩倍的效能。

而在iPad Pro 2020方面，最低售價25,900元起；這次iPad Pro加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及突破性的光學雷達掃描儀，可提供尖端創新的深度感測功能，以達成更多專業級工作流程，以及對專業級照片與影片App的支援功能。新款的iPad Pro搭載了現在配備A12Z仿生晶片，號稱可比大多數Windows PC筆記型電腦更快速且更強大。

現在於官網上訂購新版MacBook Air，最快於下週六（5/16）即可入手；而iPad Pro則是預計於下週五（5/15）出貨；兩項產品目前都無法採用「Apple直營店取貨」服務。

▼現在在官網中預購新iPad Pro，最快5/15即可入手。（圖／翻攝自Apple官網）