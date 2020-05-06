經銷商開放預約新MBA/iPad Pro　使用禮券可優先取機

▲STUDIO A即日起開放MacBook Air及iPad Pro新機預約。（圖／STUDIO A提供）

記者邱倢芯／台北報導

期待已久的新款MacBook Air及iPad Pro將於近期上市，蘋果經銷商STUDIO A即日起開放預約，且消費者凡使用STUDIO A萬元生日慶禮券，除可優先取機外，還可額外獲得等值5%紅利回饋，若使用「中國信託LINE Pay卡」還享 LINE Points3%回饋無上限，總計高達8%優惠，禮券有1萬元、2萬元面額且使用無效期，可用於指定實體門市使用，各限量2,500張。

STUDIO A指出，為了迎接MacBook Air及iPad Pro即將上市，特別推出「萬元生日慶禮券」，並開放凡使用禮券預約新款MacBook Air及iPad Pro者，同享白金/鑽石級會員新品首賣預約優先取機福利。

電子禮券可於STUDIO A折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（惟保險產品除外），且禮券等同現金券，可多張合併使用、無使用期限，每萬元可回饋等值5%之會員點數，如選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1,000點會員積點；2萬元即返還SA 2,000點。

不適用禮券之百貨門市包含微風、美麗華、板橋誠品、板橋遠百、新竹遠百、台茂、大江、豐原、金典、大立門市、夢時代等。